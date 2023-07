UNICT – Sostegno a.a. 2022/23: riaperti termini ammissioni in soprannumero

Riaperte le ammissioni in soprannumero per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Di seguito i dettagli.

L’Università di Catania ha reso noto che sono stati riaperti i termini delle le ammissioni in soprannumero per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/23. Il termine ultimo per mandare la propria candidatura è il 28 luglio 2023: di seguito una guida completa per gli interessati.

Chi è ammesso?

I soggetti ammessi in soprannumero ai percorsi attivati sono coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

abbiano sospeso il percorso oppure, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Come presentare la domanda

Chiunque voglia presentare la domanda per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità deve tenere in mente che questa può essere presentata esclusivamente online, a partire dal 14 luglio ed entro il 28 luglio 2023. Le modalità da seguire sono le seguenti:

collegarsi al Portale Studenti ;

; eseguire la registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai effettuato la registrazione);

effettuare il login cliccando sul tasto “Accedi”;

entrati nella home page personale, andare nella sezione “Immatricolazioni e test d’ingresso” e alla voce “Sostegno” cliccare su “Partecipazione alla selezione/Soprannumerari”;

selezionare la motivazione che dà titolo all’ammissione in soprannumero e inserire tutti i dati richiesti;

che dà titolo all’ammissione in soprannumero e inserire tutti i dati richiesti; verificare la correttezza dei dati inseriti e inviare la domanda cliccando sul tasto “Passaggio successivo” (dopo l’invio la domanda NON è più modificabile).

Inoltre, si ricorda che è necessario allegare alla domanda, in formato pdf, i seguenti documenti:

copia di un documento d’identità in corso di validità;

certificato o autocertificazione (datata e sottoscritta) in merito alla motivazione che dà titolo all’ammissione in soprannumero;

nulla osta rilasciato dall’Ateneo in cui si è svolta la selezione.

Chiunque necessiti di ulteriori informazioni può richiederle presso l’Ufficio TFA nei giorni e negli orari specificati nella sezione dedicata.