UNICT – Master “Power Electronics Devices and Technologies”: iscrizioni aperte

L’Università degli Studi di Catania ha reso noto tramite il proprio sito che sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del master di 2° livello in “Power Electronics Devices and Technologies” per l’anno accademico 2023/2024.

Il Master

Si tratta di un corso della durata di 12 mesi che prevede l’ottenimento di 60 cfu totali. L’obiettivo principale del è lo sviluppo delle competenze e l’avanzamento delle conoscenze sulle capacità di risolvere problemi multidisciplinari, dalla fisica alla chimica e all’ingegneria, riguardanti lo studio, lo sviluppo, la produzione ed il test dei Dispositivi Elettronici di Potenza WBG.

Si fa presente che è possibile presentare le domande di ammissione entro e non oltre giorno 26 settembre 2023.

La collaborazione con STMicroelectronics

Interessante è sapere che il corso prevede anche la collaborazione con la STMicroelectronics, che ne finanzia l’iniziativa attraverso la copertura delle quote di partecipazione dei primi 20 candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e, inoltre, tramite l’assegnazione di borse di studio ai primi 10 studenti collocati in graduatoria.

Chi può partecipare

Il Master prevede 30 posti in tutto, ai quali possono candidarsi i laureati in: Fisica, Ingegneria chimica, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria Informatica e dell’informazione, Ingegneria meccanica, Scienza e ingegneria dei materiali, Scienze chimiche, Scienze e tecnologie della chimica industriale.

Per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a consultare il bando pubblicato sul sito dell’Università.