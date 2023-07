UNICT – Test Medicina 2023, via a seconda sessione TOLC: date e sedi

Test Medicina 2023, le prove di ammissione sono già iniziate e ci si dirige verso la seconda sessione: ecco le info utili su date e sedi.

Test Medicina 2023: si riparte domani, 15 luglio 2023, con le prove di ammissione per il corso di laurea magistrale a ciclo unico. In particolare, il test riguarda l’accesso ai corsi a numero programmato del settore medico e, per quanto riguarda l’Università di Catania prende il via la seconda sessione delle prove di ammissione. Ecco tutti i dettagli utili in merito a date e sedi.

Test Medicina 2023: il test TOLC

Nello specifico, il test di Medicina effettuato tramite TOLC prende il nome di TOLC-MED e consiste in una prova di 50 quesiti a risposta multipla da elaborare in 90 minuti. Le opzioni a disposizione sono 5 e solo una tra queste è quella esatta. Si ricorda che il test mira all’ammissione ai corsi a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Gli argomenti che saranno trattati nel test sono i seguenti:

biologia;

chimica e fisica;

matematica e ragionamento;

comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi.

Per l’anno 2023/2024 sono oltre 4mila i candidati che proveranno ad accedere al corso di laurea in Medicina all’Università di Catania. In particolare, i test si svolgeranno dal 15 al 25 luglio, e ogni candidato dovrà presentarsi nel turno assegnato in fase di prenotazione. Inoltre, le sedi per lo svolgimento dei test saranno le aule informatiche delle Torri Biologiche e del Polo Bioscientifico di Agraria, rispettivamente in via Santa Sofia al numero civico 89 e 100.

Come indicato da Unict, per la prova è necessario portare solo:

documento valido di identità/riconoscimento;

codice fiscale;

credenziali di accesso al portale CISIA;

stampa cartacea della ricevuta di iscrizione e avvenuto pagamento (scaricabile dall’area riservata del portale CISIA).

Non sarà invece possibile portare con sé dispositivi elettronici come smartphone, smartwatch e smartglasses. E ancora, non sono ammessi tablet, webcam o auricolari e simili, né materiale di cancelleria o di consultazione.

Test Medicina 2023: step successivi

Dopo aver svolto il test si apriranno due fasi principali: nella prima sarà necessario fare richiesta di inserimento in graduatoria. Per effettuare questa procedura ci sarà tempo a partire dal 31 luglio e fino al 24 agosto 2023. La richiesta dovrà essere effettuata attraverso il sito accessoprogrammato.miur.it, come riportato sul bando.

Infine, l’ultima fase è quella dei risultati e dell’eventuale immatricolazione. A tal proposito, la graduatoria unica nazionale sarà resa pubblica il 5 settembre 2023, sempre sul sito precedentemente indicato. A questo punto, sarò necessario presentare la domanda di immatricolazione nella sede in cui si risulta ASSEGNATI o PRENOTATI. Questa procedura dovrà essere effettuata entro l’8 settembre 2023 tramite il portale studenti Smart_Edu per Unict, o a seconda delle successive scadenze per chi dovrà attendere gli scorrimenti.