UNICT – Riaperte iscrizioni ai corsi EUNICE per gli studenti: come candidarsi

L'Università di Catania riapre le porte ai corsi EUNICE: tantissime le opportunità tra le quali scegliere.

L’Università di Catania ha annunciato l’apertura delle iscrizioni ai nuovi corsi online offerti agli studenti e al personale Unict nell’ambito del progetto “EUNICE – European UNIversity for Customized Education”.

Il catalogo include dei corsi in numerosi ambiti, dall’informatica alla medicina, tecnologie e ben 12 differenti corsi di lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, svedese e finlandese.

Nello specifico, la partecipazione può avvenire come studente Unict per il riconoscimento di CFU all’interno della propria carriera accademica, come studente Unict per il riconoscimento di CFU extracurriculari, come uditore esterno, senza riconoscimento di CFU. Si precisa che gli studenti Unict possono candidarsi unicamente ai corsi offerti dalle università estere partner del progetto.

Come candidarsi

Per il persone gli studenti la procedura per effettuare l’iscrizione e il riconoscimento dei crediti prevede le seguenti fasi:

scelta del\i corso/i sul catalogo Eunice;

verifica dei requisiti richiesti sulle study guides (es. livello di studio);

candidatura seguendo la procedura disponibile mediante il tasto “APPLY NOW”.

Lo studente dovrà predisporre il Learning Agreement (LA) e allegare il piano di studi. Successivamente, dovrà inviare il modulo LA (scaricabile dal sito) e i due allegati alle Unità Didattiche Internazionali entro 10 giorni dall’inizio del corso scelto.

Ulteriori informazioni e procedure sono disponibili sul sito ufficiale di EUNICE.