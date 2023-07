Servizio Civile Digitale 2023/24: come partecipare alle selezioni

Servizio Civile 2023/24: come candidarsi, i requisiti e tutto ciò che c'è da sapere sul bando pubblicato nella sezione "Politiche Giovanili".

Servizio Civile Digitale 2023/24: nella sezione “Politiche Giovanili” del sito del governo è stato pubblicato il bando che si rivolge a giovani tra i 18 e i 28 anni, da impiegare in 213 progetti che verranno attivati su tutto il territorio nazionale.

Qui di seguito vengono indicate tutte le informazioni necessarie per i futuri candidati.

Servizio Civile Digitale 2023/24: in cosa consiste

I 4.629 candidati scelti prenderanno parte a progetti afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio Civile Digitale che verranno realizzati in Italia. Chi desidera inviare la propria candidatura è invitato a leggere in dettaglio la lista dei progetti sui siti degli enti titolari, i quali provvederanno per di più a pubblicare sul proprio sito internet il link per “Domanda On Line” (DOL), la piattaforma con la quale dovrà essere presentata domanda di ammissione.

Durata dei progetti

La durata massima dei progetti in elenco sarà di 12 mesi, per un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. La messa in avvio dei progetti, e dunque la partenza degli operatori scelti, avverrà entro il 28 dicembre 2023.

Inoltre, il processo di selezione dei candidati è effettuato dall’ente titolare e promotore del progetto scelto, mediante apposite Commissioni di valutazioni di titoli ed esperienze curriculari. In seguito a ciò, verrà somministrato un colloquio orale. Qualora non ci dovessero essere le condizioni per svolgere le prove in presenza, ed il sistema accreditato non richieda lo svolgimento esclusivamente in tale modalità, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line.

Servizio Civile Digitale 2023/24: i requisiti necessari

I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione sono i seguenti:

cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea oppure di un Paese extra Unione Europea purché regolarmente soggiornanti in Italia ;

; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; assenza di condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Saranno invece automaticamente esclusi dal processo selezionatore coloro che:

appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti;

abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, salvo quanto previsto nei capoversi successivi.

Servizio Civile Digitale 2023/24: la retribuzione

Ai giovani che saranno selezionati verrà corrisposto un assegno mensile per lo svolgimento del servizio pari a 507,30€. Questo importo è già quello definitivo previsto per il 2023 – 2024 ed incrementato con l’adeguamento in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) accertata dall’ISTAT, che avviene ogni 2 anni, come spiegato nella guida sullo stipendio per il Servizio Civile.

Nel caso in cui l’operatore risieda in un Comune diverso da quello in cui viene realizzato il progetto, ha diritto anche al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico). Analogamente, ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza una volta terminato il servizio.

Per ulteriori informazioni, si consiglia agli interessati la visione del bando completo.