Concorsi Sicilia: assunzioni nelle Università dell’Isola

Concorsi Sicilia: diversi bandi sono attivi per assumere personale nelle Università dell'Isola. Tutte le info su scadenze e requisiti.

Concorsi Sicilia: per coloro i quali sono alla ricerca di una posizione lavorativa nel settore pubblico, sono in arrivo ottime notizie. Infatti, le università dell’Isola sono alla ricerca di unità da inserire all’interno del loro personale. Ciò vale sia per l’ateneo catanese che per quello di Palermo, con bandi la cui scadenza è prevista entro luglio. Ecco tutte le informazioni su scadenze e requisiti per quanto riguarda i concorsi Sicilia nelle università.

Concorsi Sicilia: Università di Catania

Tra le offerte di concorsi Sicilia ne è presente uno che riguarda l’Università di Catania. In particolare, si tratta di una procedura di selezione per professori di prima fascia, relativamente ai seguenti settori concorsuali e Dipartimenti:

Dipartimento: Fisica e astronomia «Ettore Majorana», settore concorsuale: 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali;

Dipartimento: Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, settore concorsuale: 09/E3 – Elettronica, settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 «Elettronica»;

settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 «Elettronica»; Dipartimento: Matematica e informatica, settore concorsuale: 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica , settore scientifico-disciplinare: MAT/05 «Analisi matematica»;

, settore scientifico-disciplinare: MAT/05 «Analisi matematica»; Dipartimento: Scienze biologiche, geologiche e ambientali, settore concorsuale: 05/E2 – Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare: BIO/11 «Biologia molecolare».

Per poter presentare la propria candidatura, è necessario eseguire la procedura telematica indicata dal bando, entro il prossimo 16 luglio 2023. Per maggiori informazioni relative ai requisiti per ogni posizione, si rimanda alla lettura del bando integrale.

Subito lavoro Sicilia: Università di Palermo

In merito ai concorsi dell’Università di Palermo, si segnalano due bandi in scadenza: uno riguarda la selezione di tre professori di prima fascia, mentre il secondo è volto all’assunzione di quattordici professori di seconda fascia. Per quanto riguarda il bando da professori di prima fascia, le posizioni aperte sono le seguenti:

Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata: 1 posto – settore concorsuale 05/H1 – settore scientifico-disciplinare BIO/16 – Anatomia umana ;

; Dipartimento di ingegneria: 1 posto – settore concorsuale 09/H1 – settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni;

Dipartimento promozione della salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro» (PROMISE): 1 posto – settore concorsuale 06/D2 – settore scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia.

Per presentare la propria candidatura per una delle posizioni elencate è necessario rispettare la scadenza del 16 luglio 2023, tramite procedura telematica. In merito ai requisiti specifici per le singole posizioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

Offerte di lavoro Sicilia: 14 professori di seconda fascia a Unipa

Invece, le posizioni aperte per il bando da quattordici professori di seconda fascia sono le seguenti:

Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata: un posto – settore concorsuale 06/D5 – settore scientifico-disciplinare MED/25 – Psichiatria ;

; Dipartimento culture e società: un posto – settore concorsuale 13/C1 – settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 – Storia economica;

Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche: un posto – settore concorsuale 06/E2 – settore scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia; un posto – settore concorsuale 06/F4 – settore scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato locomotore; un posto – settore concorsuale 06/E1 – settore scientifico-disciplinare MED/23 – Chirurgia cardiaca;

Dipartimento di ingegneria: un posto – settore concorsuale 08/A1 – settore scientifico-disciplinare ICAR/01 – Idraulica; un posto – settore concorsuale 09/F2 – settore scientifico-disciplinare I NG-INF/03 – Telecomunicazioni;

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF): un posto – settore concorsuale 07/F1 – settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari; un posto – settore concorsuale 07/C1 – settore scientifico-disciplinare AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio agroforestale;

Dipartimento di scienze della terra e del mare: un posto – settore concorsuale 04/A4 – settore scientifico-disciplinare GEO/10 – Geofisica della terra solida;

Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche: un posto – settore concorsuale 03/B1 – settore scientifico-disciplinare CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica; un posto – settore concorsuale 05/E2 – settore scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologia molecolare;

Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione: un posto – settore concorsuale 11/E3 – settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

Dipartimento di scienze umanistiche: un posto – settore concorsuale 10/F4 -settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 – Critica letteraria e letterature comparate.

Per poter presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 16 luglio 2023, tramite procedura telematica. Invece, per conoscere i requisiti specifici per le singole posizioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.