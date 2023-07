Lavoro Sicilia: Penny Market, Decathlon e Foot Locker assumono

Lavoro Sicilia: posizioni aperte per Penny Market, Decathlon e Foot Locker. Ecco i requisiti e le informazioni necessarie.

Lavoro Sicilia: sono varie le opportunità lavorative offerte da alcune aziende operanti nel territorio siciliano che vogliono arricchire il proprio personale. Ecco quelle per lavorare con Penny Market, Decathlon e Foot Locker con le informazioni necessarie e i requisiti per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: Penny Market

Penny Market, catena tedesca di supermercati discount, offre la possibilità di effettuare degli stage da 24 ore settimanali presso i punti vendita situati a Melilli e ad Avola, nel Siracusano. La risorsa, in affiancamento al personale esperto, imparerà a relazionarsi con i clienti e svolgerà attività e con responsabilità necessarie a lavorare in un negozio di una catena multinazionale. Tra i requisiti, si richiede passione, determinazione e voglia di imparare.

Lo stage prevede un inserimento iniziale di 6 mesi.

Per poter inoltrate la propria candidatura, bisognerà accedere al sito di Penny Market alla sezione “Lavora con noi”, cliccare su candidati e cercare la posizione di proprio interesse.

Lavoro Sicilia: Decathlon

Decathlon, azienda francese specializzata nella vendita di articoli sportivi, è alla ricerca di un Department Manager da collocare presso il punto vendita situato a Ragusa. La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni:

Garantire la migliore esperienza d’acquisto attraverso il canale fisico e digitale;

Pianificare e organizzare le risorse per soddisfare in modo efficace i bisogni e le richieste di clienti e sportivi;

Valorizzare i talenti dei collaboratori al fine di far evolvere il singolo e la squadra;

Sviluppare la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo);

Sistemazione del Layout, Vendita & Relazione Cliente, Incasso, Accoglienza.

Tra i requisiti richiesti, passione o pratica di uno sport, cooperare e far cooperare le persone, interesse nel a vivere una esperienza nel settore della vendita di articoli e servizi sportivi per entrare a far parte di una rete internazionale fisica e digitale.

L’ azienda specializzata in calzature cerca un Addetto/a Vendita per il negozio di Misterbianco, presso il centro commerciale “Centro Sicilia”. La risorsa dovrà occuparsi di:

Garantire alti livelli di soddisfazione della clientela, grazie alla conoscenza di tutti i prodotti offerti e alla collaborazione con i colleghi mirata a garantire un servizio di vendita superiore;

Comunicare con ogni cliente rivolgendo domande aperte per valutare le specifiche necessità;

Mantenersi aggiornato per quanto riguarda la conoscenza di tutti i prodotti, sulle tendenze attuali e future;

Contribuire ad un ambiente di lavoro inclusivo e positivo.

I requisiti richiesti sono i seguenti: