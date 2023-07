Concorsi Sicilia, assunzioni in Asp, Università e Comuni: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: opportunità di assunzione in Asp, Università e Comuni. Ecco i bandi ancora attivi e i requisiti.

Concorsi Sicilia: diverse opportunità lavorative nell’Isola con importanti enti. Ecco quali sono i bandi di concorso ancora attivi e quali sono le informazioni e i requisiti necessari per poter inoltrare la propria candidatura.

Concorsi Sicilia: Asp di Catania

L’ Asp di Catania ha indetto un bando, per titoli ed esami, per l’assunzione di 28 posti di dirigente medico per varie discipline e otto posti di dirigente veterinario per varie discipline, a tempo indeterminato. Per poter partecipare, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

Laurea in Medicina e Chirurgia;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

La domanda dovrà essere spedita online attraverso il sito dell’Asp di Catania, alla sezione dedicata ai bandi di concorso.

Il bando scadrà il 14 agosto 2023.

Concorsi Sicilia: Università di Catania

L’ Università di Catania ha indetto un bando, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di tecnologo II livello, a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali nel trimestre, per il Dipartimento di chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche. Coloro i quali vorranno candidarsi per partecipare al concorso, dovranno aver conseguito una laurea specialistica/magistrale delle classi 6/S e LM-6 Biologia, 9/S e LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 46/S e LM-41 Medicina e Chirurgia, 14/S e LM-13 Farmacia e Farmacia industriale, o titoli equiparati.

La domanda andrà spedita tramite il sito di Unict, alla sezione reclutamento tecnologi, o per raccomandata con avviso di ricevimento; le domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato.

La scadenza del bando è fissata al 3 agosto 2023.

Concorsi Sicilia: Comune di Bagheria

Il Comune di Bagheria, della Città Metropolitana di Palermo, ha indetto un bando, per titoli ed esami, per l’assunzione di 5 assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato. I requisiti da rispettare sono i seguenti:

Laurea Magistrale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe LM/87 Servizio Sociale e Politiche Sociali;

Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe L-39 Servizio Sociale;

Laurea Specialistica di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 57/S Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali;

Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 06 Scienze del Servizio Sociale;

Diploma di Laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del D.M. 509/99 in Servizio Sociale;

Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 della Legge n. 341/1990 o Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987.

La domanda andrà spedita al Comune di Bagheria, Corso Umberto I, 165 – 90011, o via mail all’indirizzo protocollo@comunebagheria.telecompost.it.

Il bando scade il 28 luglio 2023.