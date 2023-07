Lavoro Sicilia: Bricocenter, Eurospin e Primark assumono

Lavoro Sicilia: le posizioni aperte per Bricocenter, Eurospin e Primark, con tutte le informazioni necessarie per candidarsi.

Lavoro Sicilia: importanti aziende operanti in diverse zone dell’Isola sono alla ricerca di personale per arricchire i propri organici. Ecco quali sono le offerte di lavoro più interessanti per Bricocenter, Eurospin e Primark, con tutte le informazioni e i requisiti necessari per poter inoltrare la propria candiatura.

Lavoro Sicilia: Bricocenter

Bricocenter, impresa italiana operante nella grande distribuzione, specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, giardinaggio, sistemazione, decorazione, illuminazione e arredo bagno, è alla ricerca di un Addetto alla Vendita esperto Giardino da collocare nel punto vendita di Melilli, nel Siracusano. Le mansioni di cui dovrà occuparsi la risorsa sono le seguenti:

Accompagnare i clienti nella loro esperienza d’acquisto;

Fare in modo che il negozio sia pieno e ordinato, favorendo un acquisto facile e veloce;

condividere con clienti e colleghi le conoscenze sui prodotti e il loro utilizzo.

I requisiti da rispettare sono i seguenti:

Diploma di scuola superiore o similare;

Esperienze come giardiniere e/o in reparti giardino e serra;

Esperienza di vendita e/o attività di assistenza e contatto con il cliente;

Passione ed interesse a sviluppare nuove competenze nel settore retail;

Si offre un contratto a tempo determinato, part-time 24 ore.

Per inoltrare la candidatura bisognerà entrare sul sito di Bricocenter, cliccare su “lavora con noi” e su “opportunità di lavoro”.

Lavoro Sicilia: Eurospin

La nota azienda italiana di grande distribuzione è alla ricerca di un Addetto/a al Reparto Macelleria per il punto vendita di Augusta, nel Siracusano.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Taglio e lavoro delle carni attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto;

Confezionamento e predisposizione della merce al banco garantendo la catena del freddo e la corretta tenuta del layout merceologico;

Pulizia e sanificazione delle attrezzature.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche;

Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici);

Passione per il prodotto;

Approccio positivo al cliente;

Affidabilità e serietà;

Capacità comunicative e relazionali;

Flessibilità e capacità di adattamento.

Per poter inoltrare la propria candidatura bisognerà accedere al sito web di Eurospin, cliccare su “Lavora con noi” e su “Scopri le posizioni aperte”. Dopo aver scelto la posizione, sarà richiesto il CV.

Subito lavoro Sicilia: Primark

La famosa catena irlandese di abbigliamento low cost è alla ricerca di personale da collocare nel punto vendita situato a Misterbianco, presso il centro commerciale “Centro Sicilia”. In particolare, la figura ricercata è quella di un Addetto/a alle Vendite.

Le attività da svolgere sono le seguenti:

Garantire l’ordine e il continuo riassortimento del reparto;

Aiutare e indirizzare il cliente in caso di bisogno;

Eseguire operazioni di cassa e collaborare con tutti i colleghi;

I requisiti richiesti sono i seguenti:

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Predisposizione a lavorare in team;

Passione per la moda e le tendenze.

Per poter inoltrare la propria candidatura è necessario collegarsi sul sito ufficiale, cliccare nella sezione “Lavora con noi” ed inoltrare il proprio CV.