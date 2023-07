Lavoro Catania: Enel, Lidl e Foot Locker assumono

Lavoro Catania: diverse aziende sul territorio etneo cercano personale. Ecco le offerte di Enel, Lidl e Foot Locker

Lavoro Catania, sono diverse le aziende che cercano personale nella provincia etnea, tra cui Enel, Lidl e Foot Locker. Ecco, nel dettaglio quali sono le figure ricercate e i requisiti necessari per presentare domanda.

Lavoro Catania: Enel

Enel, azienda leader nel settore dell’energia cerca personale proprio a Catania. Nello specifico, si cerca la figura di un customer care, che ha il compito di sviluppare delle strategie politiche ed organizzative per migliorare il servizio postvendita. Ecco quali sono i requisiti specifici:

Laurea in ingegneria;

Esperienza nel settore;

Ottima conoscenza del pacchetto office;

Conoscenza dei software e degli strumenti di Customer ;

Buona conoscenza dell’inglese.

Per ulteriori informazioni su questa proposta lavorativa, si consiglia l’attenta lettura dell’offerta lavorativa.

Lavoro Catania: Lidl

Lidl, azienda leader nel mondo dei supermercati, cerca un Capo Reparto in Logistica che ha il compito di coordinare le attività del magazzino oltre che i vari team lavorativi, in modo da assicurare le migliori condizioni per le attività di gestione della merce.

Le principali mansioni del lavoro sono le seguenti:

Responsabilità di pianificazione delle attività assegnate alla tua squadra;

Gestione del processo di assunzione, formazione, sviluppo e valutazione del team a te assegnato;

Affiancamento e consulenza nelle attività di gestione del personale nelle aree di competenza;

Introduzione di nuovi progetti;

Sviluppo e ottimizzazione dei processi lavorativi dell’Area Operations o Process;

Analisi e regolare verifica degli indicatori di performance;

Garanzia dell’ottemperanza alla normativa HACCP e alle norme di sicurezza;

Controllo del rispetto delle procedure e direttive aziendali nel proprio reparto.

Nello specifico si cerca una figura in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in ambito Ingegneristico;

Precedente esperienza lavorativa di almeno 3 anni in ambito logistico o all’interno di magazzini strutturati;

Precedente esperienza pregressa nella gestione del personale;

Ottime capacità analitiche;

Ottime capacità organizzative e di comunicazione;

Forte orientamento all’obiettivo e capacità di lavoro multitasking;

Ottime conoscenze in ambito informatico.

Foot Locker, azienda leader nella vendita al dettaglio, cerca un addetto alle vendite a Catania, questa figura si occuperà di:

Garantire alti livelli di soddisfazione della clientela, grazie alla conoscenza di tutti i prodotti offerti e alla collaborazione con i colleghi mirata a garantire un servizio di vendita superiore;

Capacità di stimolare le vendite, di offrire un’esperienza fantastica ai clienti e di soddisfare le aspettative operative;

Capacità di concentrazione su obiettivi di produttività e personali;

Comunica con ogni cliente rivolgendo domande aperte per valutare le specifiche necessità;

Capacità di apprendere e condividere le competenze relative ai prodotti e alle tendenze, al fine di soddisfare le esigenze della clientela;

Si mantiene aggiornato per quanto riguarda la conoscenza di tutti i prodotti, sulle tendenze attuali e future;

Contribuisce ad un ambiente di lavoro inclusivo e positivo.

Inoltre, sono richieste delle qualifiche: