Concorsi Sicilia: assunzioni in Asp, Comuni e Trasporti

Concorsi Sicilia: bandi di concorso attivi o in scadenza imminente per lavorare in Asp, Comuni dell’Isola e Aziende di Trasporto. Ecco le informazioni e i requisiti necessari per poter inoltrare la propria candidatura.

Concorsi Sicilia: Asp di Catania

L’ Asp di Catania ha indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 28 posti per ricoprire il ruolo di dirigente medico per varie discipline e 8 posti di dirigente veterinario per varie discipline, a tempo indeterminato. I requisiti richiesti per il ruolo di dirigente veterinario sono i seguenti:

Laurea magistrale in Medicina Veterinaria;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Veterinari.

La domanda andrà spedita attraverso il sito dell’Asp di Catania alla sezione dedicata ai bandi di concorso. La scadenza è fissata al 13 agosto 2023.

Concorsi Sicilia: Comune di Buccheri

Il comune di Buccheri, nel Siracusano, ha indetto un bando per la selezione, per soli esami, di 2 posti di agente di polizia municipale, area istruttori, posizione economica1, a tempo pieno ed indeterminato riservato prioritariamente ai militari volontari alle forze armate congedati senza demerito. I requisiti necessari per candidarsi sono i seguenti:

Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;

In possesso di certificazione informatica BCDL/ICDL o PEKIT o EIPASS;

In possesso della patente di guida di categoria B;

Conoscenza della lingua inglese.

La domanda potrà essere spedita in 2 modalità:

A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Ufficio Protocollo Comune di Buccheri – Piazza Toselli n° 1 – 96010 Buccheri, entro il giorno previsto come termine ultimo per la presentazione. A tal riguardo farà fede il timbro postale di spedizione, purché la domanda pervenga entro e non oltre i 15 gg successivi alia data di scadenza. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene domanda per la selezione pubblica per l’assunzione di n° 2 Agenti di Polizia Municipale”;

A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.buccheri.sr,it. attraverso un indirizzo di posta elettronica certificate, anche non intestata al candidate, entro le ore 23:59:59 del giorno previsto come termine ultimo per la presentazione e trasmessa come file unico in formato PDF non modificabile. Nell’oggetto della trasmissione deve essere inserita la seguente dicitura “Domanda di partecipazione del candidato Sig. (nome e cognome) al concorso pubblico per n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale”.

La scadenza è fissata all’agosto 2023.

Concorsi Sicilia: Ferrovia Circumetnea

FCE ha indetto un bando per titoli per la copertura di 4 posti di capo operatori, area professionale seconda, a tempo indeterminato, presso la Gestione governativa ferrovia circumetnea, di cui due posti riservati al personale di ruolo. I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Diploma di maturità;

Certificato di avvenuta formazione, in corsi di validità (per ulteriori informazioni si rimanda al bando);

La scadenza è fissata al 27 luglio 2023.