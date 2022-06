Concorsi Sicilia 2022, assunzioni nei Comuni: anche nel Catanese

Concorsi Sicilia 2022: nuove opportunità presso i diversi Comuni dell'Isola. Dal Catanese al Palermitano, e non solo: si ricercano disparate figure. I dettagli.

Concorsi Sicilia 2022: consultando l’ultima Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, resa pubblica lo scorso 24 giugno 2022, si apprende di nuove opportunità presso i diversi Comuni della Sicilia. Di seguito le informazioni principali sugli avvisi più allettanti.

Offerte lavoro Catania: assunzioni nei Comuni del Catanese

Misterbianco

Il primo Comune da citare è Misterbianco, proprio in provincia di Catania. In Gazzetta si indica che sono stati indetti tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, volti alla copertura di 10 posti di direttore. In particolare:

5 posti cat. D, posizione economica D1, profilo di direttore tecnico;

3 posti cat. D, posizione economica D1, profilo di direttore amministrativo;

2 posti cat. D, posizione economica D1, profilo di direttore contabile.

Si assume a tempo pieno e indeterminato. Occorrerà presentare le relative domande di partecipazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso in questione all’interno della già citata Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Per ulteriori informazioni, si rimanda ai bandi integrali, resi pubblici anche nel sito istituzionale del Comune.

San Gregorio di Catania

Le nuove opportunità riguardano anche il Comune di San Gregorio di Catania: questo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1. Si tratta di un impiego a tempo parziale e determinato.

Chiunque fosse in possesso dei requisiti minimi richiesti, indicati nel bando in formato integrale (disponibile sul sito del Comune in questione), è tenuto a presentare la domanda di partecipazione ed i documenti richiesti entro 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta.

Concorsi Sicilia: nel Messinese

Milazzo

La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 24 giugno 2022 include altri interessanti avvisi, relativi anche a Comuni di altre province. Per esempio per il Comune di Milazzo è stata indetta una procedura concorsuale con cui si punta ad assumere 2 istruttori direttivi tecnici (cat. D, CCNL comparto funzioni locali), a tempo pieno e indeterminato.

In questo caso bisognerà affrettarsi: sarà possibile candidarsi entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta, e comunque non oltre le ore 23:59.

Concorsi Sicilia: nel Palermitano

San Mauro Castelverde

Si ricerca 1 istruttore direttivo tecnico (ma con cat. D e posizione economica D1) anche a San Mauro Castelverde: per reclutarlo, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami. Si assume a tempo pieno e indeterminato.

Anche in questo caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Anche in questi ultimi due casi, per ottenere ulteriori informazioni sulle opportunità, si rimanda ai bandi in formato integrale.