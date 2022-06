Poste Italiane, assunzioni per diplomati e laureati: le posizioni aperte

Poste Italiane, assunzioni per laureati e diplomati. Tante le posizioni aperte visibili sul sito dell'azienda italiana: di seguito tutto su requisiti e scadenze.

Poste Italiane: assunzioni tanto per chi dispone del solo diploma, quanto per chi ha anche ottenuto la laurea. Basta consultare il sito ufficiale dell’azienda italiana, per scoprire che questa è in cerca di varie figure professionali, da assumere in tutta Italia. Ecco quali.

Poste Italiane, assunzioni per diplomati: operatore di sportello

La prima offerta da citare è quella per cui bisognerà più affrettarsi. La nuova scadenza per la posizione di operatore di sportello è di fatto fissata per le ore 23:59 di oggi, 28 giugno.

Andrà ricordato che questa posizione riguarda l’intero territorio nazionale, ma in relazione alle specifiche necessità aziendali e che i contratti offerti sono a tempo indeterminato, sia part-time che full time.

Requisiti minimi

Le selezioni, in questo caso, sono riservate a chi è in possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale, ottenuto totalizzando un voto minimo pari a 70 su 100 o 42 su 60.

Portalettere

Poste Italiane ricerca su tutto il territorio nazionale anche portalettere: in questo caso si assume a tempo indeterminato.

Requisiti minimi

Se è vero che non vengono richieste conoscenze specialistiche, bisognerà anche precisare che sarà necessario possedere un Diploma di Maturità (con votazione minima di 70 su 100) ed una patente di guida in corso di validità idonea per i mezzi aziendali.

Le candidature andranno inviate tramite il sito di Poste Italiane entro il 3 luglio 2022.

Poste Italiane, assunzioni per laureati: consulenti finanziari

Le allettanti opportunità non sono finite qui: altre riguardano chi possiede una laurea. Sul sito di Poste Italiane, in effetti, si riscontra anche una posizione per consulenti finanziari, rivolta a laureati giovani e motivati. Nel caso in cui si superasse l’iter selettivo, in principio si verrebbe assunti con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante.

Per tale posizione è possibile candidarsi, sempre tramite il sito aziendale, entro il 30 giugno 2022.

Requisiti minimi

Si aspira a divenire consulenti finanziari per Poste Italiane? Occorrerà, allora, possedere alcuni requisiti minimi. Sono richiesti, in particolare:

laurea in materie economiche, giuridiche o finanziarie;

ottime capacità di comunicazione e relazione con il pubblico;

perfetta conoscenza del pacchetto Office.

Digital, Technology e Operations

Anche quest’ultima posizione riguarda l’intero territorio nazionale. Per chiunque venisse considerato idoneo, è previsto un inserimento con contratto a tempo indeterminato e un piano di crescita strutturato. Rispetto alle altre posizioni, questa riserva più tempo per le candidature: la scadenza è fissata, di fatto, al 31 dicembre 2022.

Requisiti minimi

Si ricercano laureati inIngegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica, Fisica, Computer e Data Science, Industrial Design, User Experience Design, Digital Marketing con oltre 3 anni di esperienza in ambito tecnologico e digitale.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito ufficiale di Poste Italiane.