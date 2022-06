Lavoro Catania, da Leroy Merlin a Apple: le offerte disponibili

Lavoro Catania: diverse opportunità lavorative a Catania e provincia, offerte da alcune importanti aziende. Di seguito, le posizioni aperte con le informazioni per potersi candidare.

Lavoro Catania: alcune importanti aziende come Leroy Merlin, Lidl e Apple sono in cerca di personale per i punti vendita di Catania e provincia. Di seguito, le principali posizioni aperte.

Lavoro Catania: Leroy Merlin cerca personale

L’azienda specialista nel migliorare la propria casa, grazie a soluzioni varie e complete di arredamento e rinnovamento, arriva a Catania Fontanarossa, nella zona industriale, con un nuovo punto vendita che si aggiungerà a quello già presente a Belpasso, presso il centro commerciale Etnapolis. L’azienda è in cerca di personale da collocare presso il nuovo punto vendita, offrendo un contratto a tempo indeterminato o determinato in coerenza con il livello di professionalità maturata, orario full time o part time distribuito su turni.

Di seguito, le figure ricercate.

ARCHITETTI, INGEGNERI o PROFESSIONISTI/E di settore, per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di: arredi bagno, rivestimenti, piastrelle, parquet e cucine (CODICE 567);

VENDITORI/VENDITRICI con comprovata esperienza presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica: impiantistica elettrica, domotica/smart-home (CODICE 300); impiantistica idraulica, termoarredo (CODICE 800); utensileria, ferramenta e vernici (CODICE 410); edilizia e falegnameria (CODICE 192).

Tra i requisiti richiesti, laurea o diploma di scuola superiore in uno dei settori su elencati, solida esperienza di vendita maturata all’interno di show-room o presso rivenditori specialisti di settore, elevate capacità di relazione, cortesia, ascolto e servizio ai Clienti con competenze costantemente aggiornate, volte a soddisfare e fidelizzare i Clienti, cura e precisione nell’esposizione dei prodotti e delle informazioni per i Clienti.

Lidl

La nota catena di supermercati è alla ricerca di personale per il punto vendita situato a Misterbianco. La posizione da ricoprire è quella di Store Manager, responsabile della gestione economica e commerciale del punto vendita, del coordinamento di un team di circa 20 risorse e assistenza al cliente. Si offre un contratto a tempo indeterminato con inquadramento già dal momento dell’assunzione al Primo Livello (CCNL Distribuzione Moderna Organizzata), correlato alla responsabilità del ruolo.

Tra i requisiti richiesti, laurea a indirizzo economico, esperienze pregresse nella gestione delle risorse, approccio manageriale e attitudine al problem solving, forte orientamento al cliente e all’obiettivo, ottime doti comunicative e relazionali.

Apple

La nota multinazionale statunitense presenta alcune offerte di lavoro per punti vendita situati a Catania. Di seguito, le figure ricercate.