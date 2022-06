Lavoro Catania, da Primark a Calzedonia: le offerte disponibili

Lavoro Catania: molte opportunità lavorative nella città etnea e provincia. Di seguito le principali offerte con le info per potersi candidare.

Lavoro Catania: molte opportunità in differenti ambiti lavorativi nella città etnea e in tutta la provincia. Primark, Calzedonia, Artigli e Foot Locker sono alla ricerca di personale da inserire all’interno dei propri negozi in differenti ambiti e mansioni. Ecco i dettagli.

Lavoro Catania: Artigli cerca personale

Il negozio di abbigliamenti Artigli sito all’interno del centro commerciale le porte di Catania è alla ricerca di personale. L’offerta propone un contratto part time di 30 ore e tra i requisiti necessari è richiesta esperienza nel settore vendita e conoscenza dei KPI.

Inoltre, è richiesta propensione al lavoro di addetta alle vendite e di sapersi relazione con il cliente accogliendolo nel miglior dei modi e essere propensi al lavoro di squadra. È possibile inoltrare la propria candidatura sul sito dell’azienda.

Calzedonia

Un’altra opportunità di lavoro Catania riguarda Calzedonia. L’outlet sito a Misterbianco è alla ricerca di Sales Assistant da inserire nell’immediato. Come Sales Assistant gli obiettivi saranno la vendita e l’assistenza al cliente tramite: vendita e supporto ai clienti nei loro acquisti, accoglienza, soddisfazione e fidelizzazione del cliente, riassortimento e organizzazione dell’area vendita e del magazzino.

Per potersi candidare è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Primark

Il noto store sito all’interno del centro commerciale Centro Sicilia è alla ricerca di personale da assumere per differenti mansioni. Primark ricerca addetti alle vendite da inserire part time a tempo determinato che sono propensi al lavoro di gruppo e con la passione per la vendita. Inoltre, è richiesta esperienza nella vendita.

Deparment Manager: questa figura sarà assunta a tempo indeterminato con contratto di lavoro full time. È richiesta esperienza nel settore.

Store Manager Sud Italia: questa figura dovrà essere in grado di guidare il proprio gruppo e lavorerà 5 giorni su 7 a settimana.

Per inoltrare la propria candidatura ed avere maggiori informazioni sui requisiti e i dettagli è necessario andare nella sezione “Lavora con noi” di primark.com.

Il negozio sito in Via Etnea a Catania è alla ricerca di personale da inserire come addetti alle vendite. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online sul sito dell’azienda.