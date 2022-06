Concorsi Sicilia, dall’INAF all’ASP: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: sono molti i bandi attualmente attivi nell'Isola per l'assunzione di diverse figure in differenti ambiti lavorativi. Ecco le proposte.

Concorsi Sicilia: INAF, Parco Nazionale di Pantelleria, ASP di Trapani e Cannizzaro di Catania sono alla ricerca di personale da inserire all’interno delle proprie strutture ed edifici con differenti mansioni. Ecco i dettagli.

Concorsi Sicilia: l’INAF assume

L’Istituto Nazionale di Astrofisica è alla ricerca di 1 tecnologo per progettazione e test di elettronica analogica, digitale e di circuiti stampati per strumentazione astrofisica per la sede di Palermo. Per candidarsi è necessario essere in possesso di una laurea in ingegneria elettronica o ingegneria dell’automatizzazione. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione fino al giorno 18 Luglio 2022.

Un’altra posizione aperta sempre presso la sede di Palermo riguarda 1 posto per tecnologo per Sviluppo e caratterizzazione multitecnica di filtri ottici per missioni spaziali di astrofisica per le alte energie. Il titolo di studio richiesto è la laurea in Fisica, Astronomia, Chimica, Ingegneria.

Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli e il superamento di due prove d’esame – una scritta ed una orale vertenti sugli argomenti indicati nel bando.

Parco Nazionale di Pantelleria

L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, in Sicilia, ha indetto due concorsi pubblici per nuove assunzioni di funzionari e collaboratori, in diversi ruoli. Si prevede, infatti, la copertura di 6 posti di lavoro a tempo indeterminato in ambito tecnico e amministrativo. I titoli di studio richiesti per accedere alle selezioni sono il diploma o la laurea.

I posti

N. 4 unità di personale non dirigenziale, area C, cosi suddivisi:

n. 1 funzionario amministrativo/contabile – indirizzo economico;

n. 1 funzionario tecnico – ingegnere ambientale;

n. 1 funzionario tecnico – geologo;

n. 1 funzionario tecnico – biologo/naturalista.

N. 2 unità di personale non dirigenziale, area B, cosi suddivisi:

n. 1 collaboratore amministrativo/contabile;

n. 1 collaboratore tecnico-indirizzo agrario.

Per ulteriori informazioni riguardanti i requisiti è necessario consultare il bando ufficiale.

Concorsi Sicilia: l’ASP di Trapani assume

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani, in Sicilia, ha riaperto i termini di un concorso per collaboratori amministrativi – categoria D. I posti di lavoro da ricoprire sono stati elevati da 10 a 50, per assunzioni a tempo indeterminato. Il nuovo termine per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2022.

La selezione sarà articolata nel superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. Nel caso in cui il concorso venga espletato durante il periodo emergenziale, l’Azienda si riserva la facoltà di indire la sola prova scritta. È prevista inoltre la valutazione dei titoli.

Il Cannizzaro di Catania è alla ricerca di personale medico specializzato in diverse discipline. I 13 posti di dirigente medico da coprire sono come di seguito suddivisi e riguardano diverse discipline:

1 posto di chirurgia generale per l’U.O.C. Chirurgia generale ad indirizzo senologico multidisciplinare;

2 posti di chirurgia plastica e ricostruttiva per l’U.O.C. grandi ustioni;

4 posti di Ginecologia e Ostetricia;

3 posti di Malattie dell’apparato respiratorio;

2 posti di Malattie infettive;

1 posto di Malattie metaboliche e Diabetologia.

Le domande dovranno essere redatte su carta semplice entro il trentesimo giorno di pubblicazione in Gazzetta (la numero 49 del 21 giugno).

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando in formato integrale, consultabile sul sito internet www.ospedale-cannizzaro.it.