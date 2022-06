Coronavirus Sicilia, risalgono i contagi: oltre 6.000 nuovi casi

Coronavirus Sicilia: i nuovi casi superano quota 6.000. Di seguito tutti i dati, estrapolati dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. I contagi nell’Isola tornano a salire, raggiungendo (nel corso delle ultime 24 ore) quota 6.396. Secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, i tamponi processati ammontano a 23.107.

Ieri si riferiva, invece, di 1.806 nuovi casi, a fronte di 8.898 tamponi.

La Sicilia è ora quarta Regione in Italia per numero di contagi ed il tasso di positività si attesta al 27,6%. Attualmente nell’Isola si contano, in totale, 71.796 positivi (+4.159).

Il nuovo bollettino riferisce, poi, di 13 ulteriori vittime e di 2.836 nuovi guariti.

E per quanto riguarda i ricoveri? Questi sono 786 in totale, 12 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva si contano 27 ricoverati, ovvero uno in più rispetto a ieri.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus, suddivisi a livello provinciale: