Poste italiane, assunzioni per diplomati: figure ricercate e scadenze

Poste italiane, assunzioni per diplomati. Sul sito ufficiale dell'azienda sono presenti nuove allettanti posizioni: ecco requisiti richiesti e scadenze utili.

Poste italiane, assunzioni in tutta Italia come sportellista o portalettere. L’azienda italiana, attraverso appositi annunci pubblicati sul proprio sito web, ha comunicato i dettagli legati alle due nuove posizioni. Di seguito i dettagli.

Operatori di sportello: requisiti e scadenze

Per la prima posizione, quella di operatore di sportello (da assumere in tutta Italia in relazione alle specifiche necessità aziendali), possono prendere parte alla procedura di selezione coloro che sono in possesso del Diploma di scuola superiore quinquennale, conseguito con un punteggio di 70 su 100 oppure 42 su 60.

Sebbene non vengano esplicitati ulteriori requisiti minimi necessari, si precisa che “verranno valorizzati ulteriori elementi, quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta”.

Si offrono contratti a tempo indeterminato con orario di lavoro part time o full time: quest’ultimo dettaglio dipende dalle specifiche necessità aziendali.

Ma di cosa si occupa un operatore di sportello? Tale figura presidia le attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza, assicurando che le relative procedure operative e amministrative vengano espletate nel rispetto degli standard normativi e di qualità e fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

La scadenza utile per inviare la propria candidatura è fissata per giorno 26 giugno 2022.

Poste Italiane assunzioni: posizione come portalettere

La seconda posizione, sempre relativa all’intero territorio nazionale, è quella di portalettere. I requisiti richiesti, sono i seguenti:

Diploma di scuola media superiore ;

; patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali;

per la guida dei mezzi aziendali; per la sola provincia di Bolzano, è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Il contratto offerto è tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze aziendali tanto in termini numerici che di durata.

Si esplicita che la Regione e le Province di assegnazione verranno assegnate in base alle esigenze aziendali. I candidati avranno la possibilità di indicare una sola area territoriale di preferenza.

In questo specifico caso sarà possibile inviare la propria candidatura entro il 3 luglio 2022. Ma come?

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’apposito form predisposto sul sito web di Poste Italiane, sezione Posizioni aperte.

Bisognerà selezionare, tra quelli presenti, l’annuncio di lavoro di proprio interesse. Cliccando, si aprirà la specifica scheda del singolo profilo e, attraverso il pulsante Invia candidatura ora, si avvierà la procedura per caricare i propri dati personali.