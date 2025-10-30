Pagamento pensione novembre 2025: Poste Italiane ha comunicato che le pensioni di novembre 2025 saranno in pagamento a partire da lunedì 3 novembre in tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania.

La data vale per tutti i pensionati che riscuotono in contanti allo sportello, mentre coloro che hanno scelto l’accredito riceveranno la somma sul proprio conto già dallo stesso giorno, senza ulteriori richieste.

Accredito su conto BancoPosta, libretto o Postepay Evolution

Chi possiede un conto BancoPosta, un libretto di risparmio o una Postepay Evolution con accredito automatico della pensione di novembre 2025, potrà disporre dell’importo sin dal 3 novembre, senza necessità di recarsi in ufficio postale.

Inoltre, i titolari di carte di debito associate a questi conti potranno prelevare il denaro in qualsiasi momento dai 118 Atm Postamat attivi nella provincia di Catania, evitando così code e assembramenti agli sportelli nei giorni di punta.

Pagamento pensione novembre 2025: Sicurezza e assicurazione sui prelievi

Poste Italiane ricorda che tutti i possessori di carte di debito collegate a conti o libretti postali possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa contro i furti di contante.

La copertura prevede un rimborso fino a 700 euro l’anno in caso di rapina o furto del denaro entro due ore dal prelievo, sia agli sportelli postali sia agli sportelli automatici Postamat.

Un servizio pensato per tutelare soprattutto i pensionati, che spesso preferiscono prelevare in contanti piuttosto che utilizzare i vari strumenti digitali.

Pagamento pensione novembre 2025: Consigli per ritirare la pensione senza attese e code

Per evitare lunghe code nei primi giorni di pagamento, Poste Italiane invita i cittadini a recarsi negli uffici in tarda mattinata o nel pomeriggio, e se possibile a posticipare il ritiro ai giorni successivi al 3 novembre.

In questo modo sarà così possibile accedere al servizio in maniera più rapida e ordinata, garantendo maggiore comfort e sicurezza, specialmente per le persone anziane.