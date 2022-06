Superenalotto, Sicilia baciata dalla fortuna: vincite per quasi 230mila euro

In Sicilia si vince ancora: nel corso dello scorso weekend si sono registrate molte vincite nelle città dell'isola per quasi 230mila euro.

Superenalotto: quello che è appena trascorso è stato un weekend fortunato per la Sicilia. Infatti, nella giornata di sabato 18 giugno sono stati indovinati “5” del valore totale di 22.590,03 euro. Le vincite sono state convalidate nei seguenti tabacchi dell’Isola:

a Rometta (Messina) in via Nazionale 630;

a Santa Domenica Vittoria (Messina) in via Libertà 136;

a Sciacca (Agrigento) in via Verona 19/A;

a Termini Imerese (Palermo) in piazza Umberto I, 32.

Vincite anche per il Lotto e per il 10eLotto: per il primo le vincite si sono registrate per un totale di 95mila euro, mentre per quanto riguarda il secondo, il totale ammonta a 29mila euro.