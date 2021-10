10eLotto, Catania baciata dalla fortuna: vinto montepremi più alto di sempre

La città di Catania è stata baciata dalla dea bendata: un fortunato vincitore ha vinto il montepremi più alto di sempre al concorso del 10eLotto.

La dea bendata bacia la Sicilia, più in particolare Catania e Palermo. Proprio nella provincia etnea, come riportato da Agimeg, si è verificata la vincita più alta di sempre nel concorso del 10eLotto: il fortunato giocatore, con una scommessa di soli 3 euro, ha messo in gioco 10 numeri, realizzando l’ambitissimo “nove”. Il vincitore, di cui non si sanno ancora le generalità, incasserà adesso un montepremi pari a ben 50mila euro.

Un’ulteriore vincita a quattro zeri si è verificata a Bolognetta, in provincia di Palermo: il vincitore in questione, di cui anche in questo caso sono ancora sconosciute le generalità, ha vinto una cifra pari a 30.000 euro. Seguono il podio dominato dalla Sicilia Porto Sant’Elpidio (provincia di Fermo), Cerignola (provincia di Foggia), e Curinga (provincia di Catanzaro).