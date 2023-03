Sicilia baciata dalla fortuna: vincita da un milione al 10eLotto

Un fortunato giocatore siciliano è riuscito a centrare un 10 da 1 milione di euro.

La Sicilia viene premiata ancora una volta dal 10eLotto: anche questa volta l’Isola è stata baciata dalla fortuna.

Nell’ultima estrazione, infatti, come riportato da Agipronews, un giocatore di Caltanissetta particolarmente fortunato è riuscito a centrare un 10 da 1 milione di euro: si tratta di una vincita che rientra tra le più alte del 2023, subito dopo i 2,5 milioni di euro conquistati lo scorso 21 gennaio a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, e a quelli vinti a Telese Terme, in provincia di Benevento, il 28 febbraio scorso.