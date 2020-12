Estrazioni lotto, Superenalotto e 10eLotto: i numeri vincenti

Estrazioni lotto, Superenalotto e 10eLotto: oggi saranno resi noti i numeri vincenti di questa giornata. Soprattutto dopo la vincita di 54mila euro in Sicilia.

Anche durante il periodo delle feste, le estrazioni lotto, Superenalotto e 10eLotto non si fermano e, passati i giorni “rossi da calendario”, si ritorna alle giocate solite. Soprattutto dopo un anno per molti sfortunato a livello economico, dato che la pandemia ha impedito a tanti di lavorare o ha anche causato la perdita di lavoro, la possibilità di una vincita milionaria attira l’attenzione di tutti.

A tal proposito, anche notizie come quella della vincita di quasi 54 milioni di euro con un 5 di una schedina giocata a Palermo fanno ben sperare e spingono anche i più scettici a tentare almeno una volta la fortuna. Infatti, una vincita simile o anche di valore lievemente minore, potrebbe certamente essere la svolta nella vita di molti: dalle persone più pratiche, che vorrebbero usare la vincita per eliminare debiti o mutui, a coloro i quali preferirebbero metterli da parte per il viaggio dei sogni. Ma quando usciranno i numeri vincenti oggi per le estrazioni lotto, Superenalotto e 10eLotto?

Estrazioni lotto, Superenalotto e 10eLotto: dove e quando

Le estrazioni del lotto tanto attese per la giornata del 29 dicembre saranno svolte nel corso della serata. Infatti, i numeri vincenti saranno rilasciati alle ore 20, come tutti i martedì, giovedì e sabato.

Per poter vedere quali sono i numeri vincenti sarà necessario andare sul sito ufficiale del gioco del lotto o anche visualizzare la pagina indicata del televideo, o recarsi in ricevitoria. Il jackpot in palio è pari a 83,8 milioni di euro, che saranno assegnati al prossimo 6 vincitore.

Gli ultimi numeri vincenti

Come già scritto, i numero vincenti delle estrazioni del lotto vengono solitamente pubblicati ogni martedì, giovedì e sabato nel corso della serata. A causa delle feste, nei giorni rossi da calendario non vengono effettuate le estrazioni, e si va in pausa per le festività natalizie.

Infatti, gli ultimi numeri vincenti sono stati resi noti ieri sera, 28 dicembre 2020, pur trattandosi di un lunedì, proprio perché si trattava del recupero delle estrazioni del festivo 26 dicembre.