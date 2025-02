Febbraio è iniziato con una grande sorpresa per una giocatrice della provincia di Catania, che ha fatto centro grazie a Cinco, il gioco esclusivo di tombola.it che fonde il classico bingo con le carte francesi. Secondo quanto riportato da Agipronews, una donna di 44 anni è riuscita ad aggiudicarsi un generoso jackpot da ben 20mila euro, acquistando semplicemente dei biglietti dal costo di soli 40 centesimi. Il suo colpo vincente è arrivato grazie al 5 di fiori, uno dei simboli principali del gioco.

Cinco, di cosa si tratta

Cinco si distingue per il suo formato unico e per la possibilità di vincere un jackpot fisso di 20mila euro, disponibile in qualsiasi momento, 24 ore su 24, sette giorni su sette, senza che il montepremi dipenda dal numero di giocatori presenti. Questo lo rende un gioco particolarmente attraente per chi cerca emozioni rapide e grandi opportunità, poiché ogni giocatore ha sempre la possibilità di vincere il montepremi massimo. Non è la prima volta che il gioco regala soddisfazioni ai suoi utenti, consolidando la sua fama come una delle opzioni più affascinanti nel panorama delle lotterie online.

Per la fortunata vincitrice, questo successo segna una vera e propria svolta, con una cifra che sicuramente cambierà in meglio la sua vita. Grazie alla sua piccola ma sapiente puntata, ha visto trasformare il suo investimento di pochi centesimi in un premio sostanzioso.