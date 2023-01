Sicilia baciata dalla fortuna: vinti 36mila euro con doppietta al 10eLotto

La fortuna gira ancora dalla parte della Sicilia: durante l'ultimo concorso del 10eLotto sono stati vinti 36mila euro in due città dell'Isola.

La Sicilia è ancora baciata dalla fortuna: secondo quanto riportato da Agipronews, in occasione del concorso del 17 gennaio 2023 sono stati vinti ben 36mila euro nell’Isola grazie ad una doppietta al 10eLotto.

In particolare, a Ragusa sono stati vinti 30mila euro con un 5 Doppio Oro, mentre a Palermo è stato centrato un 6 Doppio Oro da 6mila euro. Inoltre, per quanto riguarda la situazione nazionale, durante l’ultimo concorso del 10eLotto sono stati distribuiti 27,6 milioni di euro in tutta Italia, mentre dall’inizio dell’anno sono stati distribuiti ben 189 milioni.