Estrazioni lotto, Superenalotto e 10eLotto: centrato 5 in Sicilia

Estrazioni lotto, Superenalotto, 10eLotto: è stato centrato un 5 in Sicilia, per un totale di quasi 54mila euro. Ecco tutti i numeri estratti il 28 dicembre.

Le estrazioni lotto, Superenalotto e 10eLotto del 26 dicembre 2020 sono state recuperate ieri sera, lunedì 28 dicembre. Nello specifico, l’estrazione era stata rimandata a causa della festività di Santo Stefano di giorno 26. Durante i festivi, infatti, si è soliti rimandare tutte le estrazioni. Ma quali sono stati i numeri vincenti? Ecco, di seguito, tutte le estrazioni.

Con la fine dell’anno – soprattutto di questo 2020 non proprio fortunato – moltissimi sono in cerca di vincite e fortuna. Per quanto riguarda il Superenalotto, non si è registrato nessun 6. Tuttavia, sono stati centrati diversi 5. Anche in Sicilia, è stata registrata una vincita importante al Superenalotto. La schedina vincente è stata realizzata a Palermo, dove sono stati vinti quasi 54mila euro con un 5. Ma vediamo tutte le estrazioni lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Estrazioni lotto: i numeri vincenti

Ecco le estrazioni del lotto su tutte le ruote e sulla ruota nazionale di ieri sera, lunedì 28 dicembre 2020.

BARI 62 66 89 42 27

CAGLIARI 16 79 54 82 44

FIRENZE 21 07 49 34 13

GENOVA 25 86 54 03 64

MILANO 61 01 41 37 36

NAPOLI 40 32 65 08 10

PALERMO 37 26 54 88 08

ROMA 65 77 76 59 79

TORINO 17 23 20 25 89

VENEZIA 57 52 36 80 89 Sulla ruota NAZIONALE, invece, i numeri estratti sono stati i seguenti: 10 43 90 18 16.

10eLotto: i numeri estratti il 28 dicembre Di seguito, i numeri vincenti del 10eLotto, il numero oro e doppio oro di ieri sera. Numeri del 10eLotto: 1 7 16 17 21 23 25 26 32 37 40 52 57 61 62 65 66 77 79 86

Numero Oro : 62

Doppio Oro : 62 66

Superenalotto: la combinazione vincente

La combinazione vincente del Superenalotto del 28 dicembre è 8, 25, 39, 54, 59, 84, con il numero Jolly 85 e il numero Superstar 14. Non si registra nessun 6 e nemmeno 5+1. Tuttavia sono stati centrati tre 5, che hanno vinto quasi 54mila euro ciascuno. Dove sono state realizzate le schedine vincenti? Una a Palermo, una a Nocera Inferiore e una a San Donato Milanese.

Le prossime estrazioni lotto, superenalotto e 10eLotto saranno questa sera, martedì 29 dicembre, alle ore 20:00. Anche su questa pagina, verranno pubblicati i numeri vincenti. Si ricorda che il jackpot per il prossimo concorso a disposizione del ‘6’ è stimato in 83,8 milioni di euro. Sarà la volta buona?