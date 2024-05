10eLotto da sogno: ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese, sono stati vinti ben 20.000 euro, la cifra più elevata del concorso.

La Sicilia sorride e si ricopre “d’oro”: nel corso dell’ estrazione di giovedì 2 maggio 2024, ad Aci Sant’Antonio, paese in provincia di Catania, è stata realizzata la vincita più alta del concorso, un 9 da 20 mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,3 miliardi in tutto il 2024.