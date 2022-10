Sicilia, vincono 50mila euro al SuperEnalotto ma non riscuotono: è caccia ai fortunati

Due gli scommettitori fortunati che in Sicilia hanno vinto 50mila euro giocando a "Super Estate", iniziativa di SuperEnalotto, ma che non avrebbero ancora riscosso l'ingente somma in palio.

Ammonta a circa 50mila euro la strabiliante vincita fatta con il “Super Estate“, una speciale iniziativa lanciata da SuperEnalotto, ma che non è ancora stata riscossa dai proprietari. A vincere una tale somma sarebbero stati due fortunati scommettitori siciliani, senza però ancora riscuotere il premio in denaro in palio. Ed è proprio Sisal a ricordare in una nota l’importanza di verificare e soprattutto non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

I dati della Sisal

Secondo i dati raccolti dall’azienda italiana che opera nel settore del gioco, attualmente mancherebbero all’appello circa 23 vincitori dei 100 premi da 50mila euro assegnati dal SuperEnalotto con l’iniziativa speciale “Super Estate”. E proprio due di questi avrebbero fatto la loro magica giocata in Sicilia, a Palermo e Licata, senza riscuotere perché, secondo le parole di molti tabaccai, “forse non accortasi della vincita”.

Non solo in Sicilia

Le giocate vincenti ma ancora non riscosse, come già scritto in precedenza, sono state 23 in tutto. Non solo in Sicilia, ma nell’intero territorio italiano. È la Sisal, inoltre, a ricordare di verificare tutti i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si stati tra i fortunati baciati dalla Dea Fortuna.

Qui di seguito tutte le città in attesa dei propri vincitori: