Sicilia baciata dalla fortuna: centrati due “5” al SuperEnalotto nell’Isola

Continua la fortuna per l'Isola, infatti in Sicilia sono stati centrati ben due "5" in due aree della Regione: nel frattempo il Jackpot continua a crescere.

La Sicilia risulta ancora fortunata nel SuperEnalotto: infatti, lo scorso 29 dicembre sono stati centrati ben due 5 che hanno un valore di 32.226,60 euro ciascuno. Queste due giocate vincenti sono avvenute rispettivamente presso Il Coffe Break in via Porta Agrigento 177 a Raffadali, in provincia di Agrigento, e presso la tabaccheria di via Vittorio Emanuele 175 a Lipari, in provincia di Messina.

Il Jackpot è arrivato a quasi 339 milioni di euro che verranno messi in palio al prossimo concorso: l’ultima sestina vincente risale al 22 maggio 2021 con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.