Ryanair annuncia sciopero: stop di 24 ore in mezza Europa

Ryanair annuncia nuovo sciopero dalla durata di 24 ore in quasi tutta l'Europa: piloti, assistenti di volo e personale di fermeranno e non eserciteranno il servizio.

Nuovo sciopero Ryanair programmato per sabato 25 giugno, questa volta di 24 ore, di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair, Malta Air e della società CrewLink. La protesta proclamata da Filt Cgil e Uiltrasporti, affermando che: “Visto, dopo lo sciopero dello scorso 8 giugno, il perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante“.

“La protesta del 25 giugno rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo, si asterranno dal lavoro anche i piloti e gli assistenti di volo basati in Spagna, Portogallo, Francia e Belgio – spiegano i sindacati, sottolineando che – i lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink sciopereranno per chiedere finalmente contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro paese“.

“I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink sciopereranno per chiedere finalmente contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro paese – specificano Filt Cgil e Uiltrasporti, supponendo che – si prospettano probabili disagi sui collegamenti operati dal Gruppo Ryanair, soprattutto verso i Paesi che sciopereranno“.