Sciopero aerei e voli cancellati: possibili disagi anche in Sicilia

Sciopero aerei e voli cancellati, annunciati possibili disagi nel corso dell'estate 2022: tra gli scali coinvolti potrebbero esserci anche quelli siciliani.

Sciopero aerei: Ryanair e Lufthansa hanno già annunciato i possibili disagi, ma la lista potrebbe persino allungarsi. L’organizzazione di viaggi e vacanze nel corso dell’estate 2022 non si prospetta come semplice considerando i diversi problemi che si potrebbero verificare a proposito di voli. Infatti, sembrerebbe che il personale di diverse compagnie aeree stiano attraversando dei momenti di protesta che potrebbero portare a degli stop temporanei dei servizi e quindi a dei voli cancellati.

Sciopero Ryanair

Un primo assaggio di questa situazione si è avuto proprio lo scorso 8 giugno, quando piloti e assistenti di volo di Ryanair si sono fermati per varie motivazioni tra le quali l’assenza di adeguamento ai minimi salariali presenti nel contratto nazionale o del mancato pagamento riguardo le giornate di malattia.

Lo sciopero di giorno 8 è durato 4 ore, come annunciato da Filt Cgil e Uil trasporti, e ha coinvolto anche Malta Air e il personale della società Crewlink. Inoltre, i disagi non sono mancati perché altre compagnie aeree si sono aggregate: tra queste anche EasyJet, Volotea e ITA Airways hanno annunciato possibili disagi.

Sciopero aerei e voli cancellati: Lufthansa e Eurowings

Tuttavia, una recente notizia che potrebbe scombinare le vacanze di molte persone è quella annunciata da Lufthansa. Infatti, la nota compagnia aerea tedesca ha annunciato la cancellazione di circa 900 voli previsti nel corso dell’estate 2022. Il problema, secondo quanto dichiarato, sembrerebbe essere la carenza di personale della compagnia, dopo l’importante riduzione effettuata nel corso dei mesi della pandemia.

Questa situazione potrebbe coinvolgere anche gli scali siciliani, dato che la compagnia aerea tedesca è molto attiva con voli sia da e per l’aeroporto di Catania che per quanto riguarda quello di Palermo. Inoltre, sembrerebbe essere coinvolta nella questione dei voli cancellati anche la compagnia sussidiaria di Lufthansa che porta il nome di Eurowings. Non resta quindi che aspettare nuove e più certe informazioni in merito a quali voli saranno cancellati.

Sciopero aerei estate 2022: la situazione

L’estate 2022 si prospetta molto calda riguardo a sciopero aerei e voli cancellati. Infatti, come annunciato in occasione dello stop per lo scorso mercoledì, quella dell’8 giugno è stata solo il primo passo di una fase di scioperi che si protrarrà per tutto il periodo estivo.

Sarà quindi necessario tenersi informati e sperare che i propri voli non siano inclusi nelle liste di quelli che saranno soppressi anche se, da quanto annunciato, purtroppo i disagi saranno molto probabili un po’ ovunque e quindi anche negli aeroporti siciliani.