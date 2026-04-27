CATANIA – Importanti novità sul fronte della mobilità cittadina per la giornata di mercoledì 29 aprile. Il Comune di Catania ha reso nota l’istituzione di un’ordinanza temporanea per consentire lo svolgimento di lavori urgenti presso la rotatoria di via Fontanarossa, snodo nevralgico per l’accesso allo scalo aeroportuale etneo.

Dalle ore 07:00 alle ore 18:00, l’anello sud-est della rotatoria sarà interdetto al transito. Per garantire la continuità della circolazione, il dispositivo di traffico prevede l’attivazione del doppio senso di marcia lungo l’anello nord-est. La zona sarà presidiata dalla segnaletica temporanea necessaria a indirizzare i flussi veicolari.

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