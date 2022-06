Arriva la Luna piena della Fragola: come e quando vederla

Appuntamento da non perdere in questo mese: la luna piena delle fragole. Ecco dove vederla e come godersi questo spettacolo offerto dalla natura

Il solstizio d’estate potrà passare in secondo piano rispetto allo spettacolo che la luna piena di questo mese ci donerà: si tratta della famosa luna piena delle fragole, che sarà la prima superluna di quest’anno. Per godersi la visione non servono strumenti, in quanto è ben visibile ad occhio nudo, l’importante è riservarsi un posto in un luogo privo di luci artificiali e trovarsi lì al momento giusto.

Quando vederla

Il momento migliore per vederla sarà quando la luna si trova al perigeo, cioè alla distanza minima con la terra. Si troverà a 357.433km il 14 giugno alle ore 13.52, momento in cui sarà difficilissima vederla per via della luce solare. Il momento in cui possiamo approfittarne è il 15 giugno alle 01.23, orario notturno in cui sarà a 357.658 km.

Tuttavia, non si tratterà del solo evento astronomico che caratterizzerà il mese di giugno. Infatti, oltre alla Luna piena della Fragola, nei prossimi giorni sono previsti diversi altri eventi che i curiosi non vorranno perdere.

Il nome

Nonostante sia possibile che a volte si notino delle sfumature che vanno dall’arancione al rosa, in nome della luna piena di giugno prende nome dal periodo in cui si manifesta. La Strawberry Moon è solo il nome che le assegnarono gli Algonchini, una tribù di nativi americani, ma è anche conosciuta come la luna delle rose per i fiori che sbocciano in questo periodo. A volte viene chiamata anche Luna piena del miele perché ricorre proprio per il solstizio d’estate, periodo scelto spesso per i matrimoni, occorrenza per cui, nell’Europa del nord, si usa regalare dell’idromele agli sposi, bevanda che si pensava fosse d’aiuto alla fertilità.

La luna a Giugno