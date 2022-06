Lavoro Catania, da Primark a Tata: le nuove offerte

Lavoro Catania: molte aziende ricercano ora figure da impiegare presso i propri punti vendita di Catania e provincia. Di seguito le nuove interessanti offerte.

Lavoro Catania: piccole e grandi realtà continuano a ricercare personale, tanto in città quanto in provincia. Ecco un elenco aggiornato delle ultime, allettanti offerte.

Offerte lavoro Catania: Primark assume

Primark, azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento, è alla ricerca di personale da collocare nel proprio punto vendita del Catanese, presso il Centro Commerciale “Centro Sicilia”. L’impiego sarebbe part-time (di 20 ore).

Si ricercano, nel dettaglio, addetti dalle vendite. Si tratta di figure fondamentali, incaricate di:

assicurare l’ordine e il continuo riassortimento del proprio reparto;

accogliere ed aiutare il cliente;

eseguire operazioni di cassa;

rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

collaborare con gli altri lavoratori, dimostrando orientamento all’apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

attitudine al servizio clienti;

atteggiamento positivo;

flessibilità e determinazione;

capacità di apprendimento;

predisposizione a lavorare in team;

passione per la moda e le tendenze.

È richiesta, infine, preferibile esperienza nell’ambito del commercio al dettaglio.

Assunzioni Tata

Le offerte di lavoro Catania non sono finite qui. Secondo quanto indicato dal motore di ricerca Indeed, anche Tata Italia S.p.A., azienda specializzata in calzature, ha dato il via a selezioni da riservare alla figura di addetti alla vendita. Si ricercano tali lavoratori anche a Catania e si fa riferimento tanto a contratti a tempo pieno quanto a part-time.

Tra i requisiti richiesti, anche:

esperienza maturata nello stesso ruolo o in ruoli simili, presso realtà retail moderatamente strutturate (preferibile settore calzaturiero GDO)

forte attitudine commerciale;

flessibilità oraria;

atteggiamento solare e propositivo

buona predisposizione al lavoro fisico

ottima gestione dello stress

conoscenza dei fondamentali strumenti informatici

Si precisa che priorità verrà accordata ai candidati che dimostrino di possedere i requisiti previsti dall’Art. 18 (Legge 68/99).

Nuna Lie

L’ultima azienda da menzionare è Nuna Lie, che ricerca un’addetta alle vendite da assumere con contratto a tempo determinato e part-time e da impiegare presso il punto vendita del Centro Commerciale “Porte di Catania”.

Ma quali requisiti vengono richiesti a queste figure? Ecco i principali:

diploma di scuola superiore;

ottime capacità relazionali e sviluppate doti comunicativa;

esperienza maturata in servizi di supporto al cliente e vendita assistita, preferibilmente nel settore dell’abbigliamento.

Si esplicita che la selezione è rivolta tanto agli uomini quanto alle donne. Si lavorerà su turni.