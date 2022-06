Catania, bagnante salvato da Guardia Costiera: era in stato confusionale

Un bagnante è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Catania dopo essersi trovato in difficoltà e troppo lontano dalla spiaggia.

La cronaca di Catania nella stagione estiva riporta spesso notizie di bagnanti soccorsi, e infatti così si da l’avvio verso l’estate. Proprio ieri a Catania, un bagnante in difficoltà è stato salvato dalla Guardia Costiera in quanto era troppo dalla spiaggia.

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri, alla spiaggetta di San Giovanni Li Cuti che, complice il gran caldo, è stata riempita da persone che avevano l’intenzione di fare il primo bagno estivo. La Guardia Costiera che ha tratto in salvo il bagnante in difficoltà è stata avvertita da un diportista, che ha notato una persona notevolmente lontana dalla costa, ha percepito che si trovava in pericolo e ha allertato le autorità attraverso il numero blu 1530.

Infatti, quando la motovedetta S.A.R. CP 888 ha raggiunto il bagnante per farlo salire a bordo, lo ha trovato in stato confusionale, stanco e con un principio di ipotermia. Per questo motivo, una volta rientrati alla Capitaneria di Porto di Catania, il bagnante è stato affidato al 118, in modo da effettuare le opportune cure necessarie per far sentire meglio la persona soccorsa.