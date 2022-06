Lavoro Catania, da Sephora a Tata: le offerte disponibili

Lavoro Catania: ecco le nuove opportunità in città e in provincia. Di seguito tutte le info utili per candidarsi.

Lavoro Catania, ecco alcune opportunità lavorative per tutte le persone che cercano un’occupazione in città.

Lavoro Catania: Sephora assume

La nota azienda di prodotti cosmetici cerca dei nuovi membri da reclutare nel team, si cerca un sales advisor, per la sede di Misterbianco con: capacità dinamiche, flessibili e ottime doti di problem solver.

Ecco di cosa si occuperà la figura ricercata:

Accogliere i clienti garantendo loro una shopping experience unica e memorabile: li fari sentire coccolati, ascoltati e consigliati al meglio.

Offrire consulenze personalizzate ai visitatori, in base al tipo di cliente ed al tipo di prodotto di cui tratterai

Supportare il direttore di negozio e gli Specialist nella gestione delle attività quotidiane

Contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi dello Store (budget e target) essendo in grado di adattarti agli eventuali cambi di strategia e nuovi piani d’azione stabiliti dai tuoi manager

Riordinare e gestire il magazzino e le delivery

Contribuire alla creazione di un forte spirito di squadra collaborando con i tuoi colleghi di team e instaurando un clima virtuoso

Inoltre si ricercano dei candidati con i seguenti requisiti:

Esperienza pregressa in ruoli analoghi (Sales Assistant, Promoter, Beauty Consultant) preferibilmente in contesti Retail multinazionali dinamici.

Conoscenza dei principali KPI del commercio.

Agilità, dinamismo e flessibilità.

Forte orientamento ai risultati.

Alta predisposizione al lavoro in team.

Diploma di scuola superiore.

Buona conoscenza dell’inglese, gradita conoscenza del francese.

Lavoro Catania: Tata assume

Anche Tata Italia, nello specifico il negozio presente a Belpasso, cerca del personale, precisamente si ricercano degli stagisti. Il contratto offerto è a tempo pieno, l’azienda si occupa del settore delle calzature, si cerca una figura che abbia interesse presso il settore fashion e che siano dinamici e attivi. La figura ricercata verrà formata e si occuperà dell’assistenza del cliente nella fase della vendita, inoltre si occuperà anche dell’allestimento del negozio ed infine ha il compito di controllare il magazzino e la merce in arrivo.

Lavoro Catania: possibilità da Sorbino

Il punto vendita di Sorbino, delle Porte di Catania cerca uno/a stagista con una grande passione verso il mondo della moda, la figura dovrà occuparsi delle vendite, il contratto inoltre ha durata di 4 mesi.

Sono richiesti i seguenti requisiti: