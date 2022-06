Lavoro Catania: offerte per diplomati e laureati in città e provincia

Lavoro Catania: diverse le opportunità di lavoro attive sul territorio catanese e in provincia. Ecco le figure ricercate e il tipo di contratto offerto.

Lavoro Catania: ecco una serie di offerte, in grandi e piccole aziende, per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego a tempo determinato o indeterminato.

Ikea: offerte di lavoro Catania

Addetto/a vendita part-time 20 ore : offerta rivolta a chi ama il contatto con i clienti e desidera aiutarli a fare scelte consapevoli, ottimizzando la loro esperienza d’acquisto. Il candidato o la candidata deve avere esperienza di vendita o Customer Service.

: offerta rivolta a chi ama il contatto con i clienti e desidera aiutarli a fare scelte consapevoli, ottimizzando la loro esperienza d’acquisto. Il candidato o la candidata deve avere esperienza di vendita o Customer Service. Stage Food & Restaurant: per questa posizione si cerca un/a neolaureato/a con una buona conoscenza del pacchetto Office e, in particolare, Excel.

Per ulteriori informazioni sulle posizioni e per candidarsi, consultare il sito dell’azienda, alla sezione “Lavora con noi”.

Altre offerte lavoro Catania

Tra le altre offerte più interessanti in zona, segnaliamo inoltre quella di Lagardère Travel Retail Italia srl che cerca un/a addetto/a alle vendite presso l’Aeroporto Fontanarossa di Catania. Per candidarsi, è richiesto il possesso del diploma; buona conoscenza della lingua inglese; spiccate doti relazionali, predisposizione alla gestione della clientela, buono spirito commerciale.

Offerte lavoro provincia di Catania

Ad Aci Sant’Antonio Sr Consulting è alla ricerca di un/a disegnatore Cad/perito industriale a tempo pieno. La risorsa, dopo un periodo di formazione aziendale, si occuperà di seguire la progettazione delle reti in fibra ottica e per le telecomunicazioni. Svolgerà parte dell’attività in sede e parte dell’attività all’esterno (per i sopralluoghi). Si richiede quindi necessaria la predisposizione ad eseguire lavori in alta quota (salire su pali e tralicci), previa formazione abilitante fatta in azienda. Preferibile ma non necessaria esperienza nel settore.

Ad Aci Castello, invece, si cerca un/a cuoco/a. Locanda popolare è alla ricerca di una figura dinamica, puntuale, precisa ed affidabile e che voglia integrarsi all’interno della squadra in qualità di cuoco/a che si occupi della gestione completa della cucina. Si cerca una figura con esperienza di almeno 5 anni per un inserimento a tempo indeterminato.

Per candidarsi alle singole offerte, è necessario collegarsi sui siti web delle singole aziende o suoi portali di lavoro.