Concorsi Sicilia 2022, nuovi bandi in Gazzetta: le figure ricercate

Concorsi Sicilia: pubblicato un nuovo numero della nuova Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Quali nuove opportunità in Sicilia? Ecco gli ultimi bandi.

Concorsi Sicilia: la nuova Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (quella datata 31 maggio 2022) è stata pubblicata. Come ogni mese, porta con sé nuovissime opportunità per coloro che aspirano a un impiego in uno dei molteplici enti pubblici presenti in Italia. Per quali posizioni relative alla Sicilia ci si potrà candidare? Ecco i nuovi e più interessanti bandi in merito.

Concorsi Sicilia: ASP di Palermo e Trapani

Anche per questo mese, le aziende sanitarie provinciali presenti sul territorio siciliano sono alla ricerca di nuovi candidati da andare a inserire nel proprio organico.

Si parta dal capoluogo dell’Isola: a Palermo, infatti, è stato messo al bando un concorso per la copertura di ben 36 posti di categoria D, a tempo pieno e indeterminato, da destinare all’Unità Operativa Complessa dedicata ai disturbi dello spettro autistico del Dipartimento salute mentale Dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. Più in particolare, si copriranno:

6 logopedisti ;

; 4 educatori professionali socio-sanitari ;

; 4 educatori professionali socio-pedagogici ;

; 13 terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva;

della neuropsicomotricità dell’età evolutiva; 8 tecnici della riabilitazione psichiatrica ;

; 1 assistente sociale.

Presso l’ASP di Trapani, invece, si cercano ben 119 nuovi dirigenti medici per diverse discipline. Più in particolare si punta a coprire:

ventisette posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione ;

; due posti di dirigente medico di anatomia patologica ;

; dieci posti di dirigente medico di cardiologia ;

; un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio ;

; ventitré posti di dirigente medico di chirurgia generale ;

; un posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica ;

; due posti di dirigente medico di dermatologia ;

; due posti di dirigente medico di direzione medica di presidio ;

; undici posti di dirigente medico di geriatria ;

; tre posti di dirigente medico di reumatologia ;

; quattro posti di dirigente medico di urologia ;

; diciassette posti di dirigente medico di psichiatria ;

; sedici posti di dirigente medico di radiodiagnostica.

Per entrambi i concorsi, la scadenza è fissata entro le 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta, vale a dire entro il prossimo 30 giugno 2022.

Concorsi Sicilia: il bando CNR

Ultimo ma non meno importante, in Gazzetta figura il concorso bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare dalla sede messinese dell’Istituto tecnologie avanzate per l’energia “Nicola Giordano”. È stata indetta una selezione pubblica, per titoli e concorsi, volta al reclutamento di un ricercatore di III livello, da inserire nell’organico a tempo determinato (per un anno).

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura integrale del bando, che avrà scadenza il prossimo 30 giugno.