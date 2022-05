Concorsi Sicilia, assunzioni nei Comuni: nuove opportunità nel Catanese

Concorsi Sicilia 2022: resi pubblici i in Gazzetta Ufficiale nuovi bandi relativi ai Comuni dell'Isola. Di seguito tutte le proposte lavorative più allettanti.

Concorsi Sicilia: la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 maggio offre diverse nuove opportunità lavorative. La scelta è ampia e molteplici posizioni riguardano i diversi Comuni dell’Isola. Di seguito i bandi più allettanti.

Nel Catanese

Comune di Belpasso

Il primo dei nuovi concorsi Sicilia riguarda la selezione di personale, attraverso l’utilizzo di valide graduatorie di concorso di altro Ente locale, per la copertura di due posti di istruttore. In particolare si cercano le seguenti figure professionali:

n. 1 cat. C profilo istruttore contabile a tempo pieno ed inde terminato ;

n. 1 cat. C profilo istruttore amministrativo a tempo indeter minato ma a 15 ore settimanali.

Gli interessati potranno visionare il bando nel sito ufficiale del Comune di Belpasso (Sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso).

Comune di Camporotondo Etneo

Anche il Comune di Camporotondo Etneo cerca personale. È indetta una manifestazione di interesse, in particolare, per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e a 18 ore settimanali.

Il testo del bando potrà essere visionato sul sito del Comune di Camporotondo Etneo, sezione Bandi di concorso.



Comune di Pedara

Ma le offere lavoro Catania e provincia non finiscono qui. Altro interessante bando è, di fatto, quello indetto dal Comune di Pedara. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto, a tempo indeterminato e parziale, (cioè 24 ore settimanali) di maestro di musica – cat. D – posizione economica di accesso D1.

Si ricorda che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.

Concorsi Sicilia: altre opportunità

La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana contiene numerosi altri bandi. Tra tutti, spicca quello indetto dal Comune di Palermo. In particolare è stata indetta una selezione pubblica per esami con test a risposta multipla volta all’assunzione di 60 figure professionali (categoria giuridica D – posizione economica D.1) nell’ambito dei PON METRO 2014/2020, asse 8 REACT/EU – Progetto codice locale Pa8.1.1b – Rafforzamento amministrativo delle strutture dell’Amministrazione. Verranno stipulati contratti a tempo pieno e determinato, fino al 31 dicembre 2023.

Si rende noto la selezione pubblica in questione riguarda diversi profili. Si rinvia, di conseguenza, all’avviso integrale pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune di Palermo, nonché nella piattaforma da utilizzare per la presentazione telematica delle istanze di partecipazione all’indirizzo palermo.concorsismart.it.

Attenzione, però: il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.