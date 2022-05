Lavoro Catania, da H&M a JD: le nuove offerte

Lavoro Catania: grandi e piccole realtà lavorative assumono all'interno del territorio catanese. Di seguito le nuove offerte, con requisiti e contratti offerti.

Lavoro Catania: nuove molteplici opportunità, tanto in città quanto in provincia. Ecco le offerte di lavoro più allettanti.

H&M: posizione per Sales Advisor

H&M, brand di moda tra i più celebri, è alla ricerca di personale. In particolare l’azienda attualmente cerca una figura di Sales Advisor per lo store di Catania- Misterbianco. Si offre un contratto a chiamata a tempo determinato: si lavorerà per un numero variabile di ore, sulla base delle necessità organizzative del negozio. Le eventuali giornate lavorative vanno dal lunedì alla domenica (su turni) con le diverse fasce orarie da stabilire.

Ecco cosa si richiede ai candidati:

passione per la moda, creatività, curiosità e la volontà di mettersi in gioco per migliorare costantemente;

apertura al feedback e buona predisposizione di comunicazione con tutti i colleghi;

essere ambizioso, socievole ed ottimista.

L’azienda offre, inoltre, dei benefits. Ecco quali:

buoni pasto per le giornate lavorative con più di 6 ore;

sconto del 25% per tutti i dipendenti.

Offerte lavoro Catania: JD assume

Anche JD Sport Fashion, attualmente uno dei principali retailer multi-Canale d’Europa, mira ad ampliare il proprio staff. Attualmente, in particolare, si ricerca una figura di Sales Assistant, per il punto vendita del Centro Commerciale “Porte di Catania“. Si offre un contratto temporaneo di part-time.

I requisiti richiesti sono:

esperienza nel settore Retail preferibile;

ottime doti di comunicazione e gestione del cliente;

predisposizione al lavoro in team e buon livello di attenzione al dettaglio.

Si esplicita che sarà possibile candidarsi entro e non oltre il 18 giugno 2022.

Lavoro Catania: le altre offerte

Anche le piccole e medie realtà stanno ricercando personale all’interno del territorio etneo. Ecco alcune delle offerte:

Operatore call center: si ricerca una figura di operatore call center a Tremestieri Etneo, a Catania. L’azienda alla ricerca di personale è la Believe Wellness . Non sono indicati degli specifici requisiti per la candidatura e si offre un contratto part-time.

si ricerca una figura di operatore call center a Tremestieri Etneo, a Catania. L’azienda alla ricerca di personale è la . Non sono indicati degli specifici requisiti per la candidatura e si offre un contratto part-time. Geometra: si ricerca una figura di geometra a Catania, per Habitat Studio, che presenti i seguenti requisiti:

-utilizzo eccellente di programmi CAD;

-esperienze pregresse.

Il contratto offerto è a tempo pieno.