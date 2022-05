Concorso INPS per 3014 posti, bando online: i dettagli

Concorso INPS per oltre 3000 posti: dopo tanta attesa, il bando ufficiale è stato finalmente reso pubblico. Di seguito i requisiti richiesti, i posti, le modalità.

Concorso INPS per oltre 3000 addetti: finalmente pubblicato l’interessante bando. In particolare la società INPS Servizi S.p.A., interamente partecipata dall’Inps e alla quale sono affidate le attività di Contact center multicanale verso l’utenza dell’Istituto, ha avviato una procedura selettiva, per titoli, volta all’assunzione di 3.014 unità con profilo di operatore di contact center, team leader, specialista qualità e formazione e responsabile di sala.

I contratti di lavoro previsti sono a tempo indeterminato, pieno o parziale. Di seguito le principali informazioni.

Concorso INPS: figure ricercate e sedi

Si ricercano, in particolare:

2.895 operatori di contact center;

98 team leader;

8 specialisti formazione e qualità;

13 responsabili di sala.

Per conoscere le specifiche funzioni legate a ciascun tipo di figura, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.

Si esplicita che i posti da ricoprire riguardano i siti produttivi localizzati nelle seguenti Regioni italiane:

Abruzzo;

Calabria;

Campania;

Lazio;

Lombardia;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

Umbria.

Chi può partecipare al bando?

Secondo quanto indicato all’interno del relativo bando, questo concorso INPS è rivolto a coloro che, alla data del 1° giugno del 2021, risultavano addetti al servizio del Contact center multicanale dello stesso INPS. Si esplicita, ad ogni modo, che i candidati dovranno possedere ulteriori requisiti. In particolare, i seguenti:

età non inferiore ai diciotto anni; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o regolare permesso di soggiorno per lavoro; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non esser stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego pubblico, né essere stati interdetti dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; godere dei diritti politici e civili in Italia e/o nello Stato di appartenenza; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo in Italia e/o nello Stato di appartenenza; idoneità fisica, fisica, per lo svolgimento delle funzioni previste.

La procedura di selezione

Si esplicita che la procedura di selezione prevede la valutazione tanto dei titoli di studio posseduti, quanto di quelli professionali.

Concorso INPS: la presentazione della domanda

Resta da chiedersi come presentare le domande di partecipazione. Gli interessati dovranno procedere esclusivamente in via telematica, utilizzando le credenziali SPID o CNS, nonché la carta di identità elettronica 3.0 (CIE). Occorrerà, in particolare, usufruire della specifica applicazione, a cui si accede attraverso l’indirizzo internet https://bando.inpsservizi.it.

Ma entro quando procedere con l’invio? L’istanza, da compilare seguendo le indicazioni, andrà inviata entro e non oltre le ore 16.00 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di selezione nel sito di INPS Servizi S.p.A. Si esplicita che la pubblicazione è avvenuta ieri, 25 maggio 2022.

Si esplicita che, nel caso in cui tale data coincidesse con un giorno festivo, il termine verrebbe posticipato al giorno successivo non festivo.

Per conoscere tutte le informazioni in merito a questa selezioni, si consiglia ancora una volta di consultare il testo integrale del bando, disponibile all’indirizzo https://bando.inpsservizi.it.