Concorso INPS 2022 per oltre 3.000 posti: scadenza e requisiti

Concorso INPS 2022: il bando ufficiale per oltre 3.000 posti è stato reso pubblico. Ecco tutti dettagli sulla scadenza e sui requisiti da avere per partecipare.

Concorso INPS 2022: INPS Servizi ha avviato la procedura per la selezione del personale del nuovo Contact Center. Il bando di selezione costituisce una tappa fondamentale per la realizzazione del mandato affidato alla società.

La procedura di selezione avverrà per titoli ed è finalizzata all’assunzione di 3.014 addetti. Ecco quando scade il bando ed i requisiti necessari per partecipare.

Concorso INPS: i requisiti

Alla procedura selettiva per il concorso INPS possono partecipare coloro che, alla data del 1° giugno 2021, risultavano addetti al servizio del contact center multicanale dell’I.N.P.S. Inoltre, è importante che i candidati posseggano i seguenti requisiti:

età non inferiore ai diciotto anni ;

; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o regolare permesso di soggiorno per lavoro;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

godimento dei diritti politici e civili in Italia e/o nello Stato di appartenenza;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo in Italia e/o nello Stato di appartenenza;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce.

In ogni momento della procedura, INPS Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con atto motivato all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti.

La scadenza

Si ricorda che i candidati al concorso INPS sono tenuti ad inviare la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica, attraverso l’utilizzo delle credenziali SPID o CNS, nonché con carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e utilizzando la specifica applicazione cui è possibile accedere collegandosi all’indirizzo internet /bando.inpsservizi.it.

Fondamentale è sapere che l’invio online della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro le ore 16.00 del 9 giugno 2022.