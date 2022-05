Bonus psicologo, come funziona? Firmato ieri, dal Ministro Speranza, il decreto attuativo da il via ufficiale a questo beneficio. Ecco tutti i dettagli: importo, come si usa e come fare domanda.

Bonus psicologo: come funziona e di cosa si tratta? Il ministro Speranza ha firmato ufficialmente il decreto attuativo che regola il bonus psicologo. Questa firma arriva dopo mesi di polemiche e piani di attuazione ma finalmente si è giunti ad una conclusione. L’Italia ha un servizio di sanità pubblica gratuita, ma la salute mentale non rientra nei piani nazionali, di fatti solo alcune regioni hanno un servizio gratuito: lo psicologo di base. Con la pandemia e le restrizioni che hanno vincolato la vita quotidiana, la salute mentale di molte persone ha sviluppato delle problematiche.

Quest’ultime riguardano episodi depressivi, maniacali e ipomaniacali, ansia, pensieri suicidari e sviluppo di fobie (in particolare dei germi). Le cause non sono solo l’isolamento o la paura di ammalarsi, anche l’impotenza e la paura del domani e del ritorno alla normalità hanno ricoperto un ruolo importante. L’evidenza dei rischi psichici ha portato alla necessità del bonus psicologo. Il decreto stanzia dieci milioni per il miglioramento delle strutture e dieci milioni per i contributi individuali.

Cos’è il Bonus psicologo e a chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti, non solo a chi ha sviluppato problematiche durante la pandemia. Per molti potrebbe essere l’occasione per intraprendere un percorso per la propria salute mentale.

Il buon psicologo fornisce una cifra annua da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo che aderiscono all’iniziativa. Il valore del bonus varia in base all’ISEE, cui tetto massimo è di 50mila euro. Può richiederlo chiunque, senza limiti di età e consiste in un voucher di circa 50 euro a seduta. Ecco il valore del bonus psicologo:

600 euro con Isee inferiore di 15mila euro

con Isee inferiore di 15mila euro 400 euro con Isee fra 15 e 30mila euro

con Isee fra 15 e 30mila euro 200 euro con Isee fra 30 e 50mila euro

Bonus psicologo: come funziona e come si richiede

La richiesta sarà disponibile sul sito dell’Inps quando sarà ufficialmente pubblicato in gazzetta. Basterà effettuare l’accesso al portale web con SPID, CIE o CNS, compilare il format e procedere alla richiesta del voucher. Quando saranno presentate tutte le domande, sarà formata una graduatoria per ogni regione e saranno accolte tutte le domande, partendo dalla fascia di reddito più basso e in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi. Si stima che potranno usufruirne circa 16mila persone. Dalla pubblicazione delle graduatorie e accoglimento della domanda, si avranno 180 giorni per individuare il professionista e utilizzare il bonus.