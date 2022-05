Importanti novità per il bonus psicologo 2022. È stato firmato dal Ministero della Salute il decreto che vede l'attuazione del bonus. Ecco i dettagli.

Bonus psicologo 2022: è stato appena firmato dal Ministero della Salute il decreto che stabilisce le modalità di richiesta e i requisiti necessari per richiederlo. Come già è stato anticipato, il bonus è stato suddiviso in tre fasce ISEE che corrispondono a tre contributi diversi.

Il bonus psicologo potrà essere richiesto tramite il sito Inps. Invece, sulle modalità e la scadenza entro le quali presentare la domanda e la richiesta verranno comunicate sempre sul sito Inps e sul sito del ministero della Salute. Una volta presentata la domanda, l’Inps redigerà le graduatorie per le singole le regioni, suddivise in base alla residenza del richiedente.

Bonus psicologo: la firma del decreto

“Ho firmato il decreto che attiva il bonus psicologico, finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro” – ha affermato il ministro Roberto Speranza.

“Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile – dice Speranza -, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”.

Il decreto di attuazione del bonus prevede un contributo economico (beneficio) per le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso gli psicologi iscritti all’albo che abbiano aderito all’iniziativa tra cui il cittadino potrà scegliere.

I beneficiari

Potranno beneficiare del bonus, solo una volta, coloro che hanno un reddito non superiore a 50.000 euro. Con Isee inferiore a 15.000, è previsto un beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario. Con un Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario. Con Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Infine, si ricorda che l’assegnazione del beneficio andrà prioritariamente alle persone con Isee più basso e avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande.