Meteo Sicilia: “Hannibal” anticipa l’estate, attesi caldo e afa nel weekend

Meteo Sicilia: "Hannibal" è alle porte dell'Isola, e porta con sé un'ondata di caldo rovente, tipicamente estivo. Sono attese, in alcune province, temperature fino a oltre i 30°: ecco dove.

Meteo Sicilia: un primo, concreto assaggio d’estate si avvicina a grandi passi verso l’Isola. L’anticiclone “Hannibal”, in arrivo dal nord Africa, è ormai alle porte dello Stivale: porta con sé una massa d’aria calda che, in questi giorni, farà irrimediabilmente alzare le temperature ovunque, caratterizzando i prossimi giorni con l’afa tipicamente estiva e un caldo torrido, piuttosto inusuale per il mese di maggio. Che temperature bisogna aspettarsi, dunque, per il weekend?

Meteo Sicilia: le temperature attese nel fine settimana

Le temperature, dunque, sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da ilMeteo.it già da domani, venerdì 20 maggio, le temperature supereranno ampiamente i 25°, arrivando fino ai 28° a Siracusa e ai 27° a Catania e Agrigento. La temperatura minima registrata, invece, sarà di 6°, a Enna.

Il caldo rovente inizierà a farsi sentire da sabato, 21 maggio: se a Caltanissetta si toccheranno i 28° e ad Agrigento i 29°, Catania invece raggiungerà i 30°; la città più calda, tuttavia, sarà Siracusa, dove sono attesi fino a 31°. Attenzione ai raggi UV: con l’aumento delle temperature, l’esposizione nelle ore più calde diventa sempre più rischiosa. Occorre dunque proteggersi il più possibile.

Le temperature saliranno ancora domenica, il prossimo 22 maggio: le temperature massime, ovunque in Sicilia, partiranno dai 26°, toccando quasi i 30° a Ragusa e superandoli ampiamente a Catania e Agrigento, dove sono attesi 31° e a Siracusa dove, secondo le previsioni, si arriverà fino ai 32°.

Meteo Sicilia: le temperature a Catania

Il capoluogo etneo, come sopra menzionato, sarà tra le province dove il caldo rovente si farà sentire di più. Già da oggi, 19 maggio, le temperature attese nelle ore centrali dovrebbero sfiorare i 26°. Se un grado in più si aggiungerà nella giornata di domani, 20 maggio, giornata nella quale si attende una massima di 27°, è il fine settimana che preoccupa di più i catanesi: si attenderanno, per sabato e domenica, massime di rispettivamente 30° e 31°. L’occasione perfetta per una gita al mare o in montagna, non dimenticandosi però di portare con sé la protezione solare.