Vaccino, Crisanti: “Non ha senso vaccinare tutti gli under 5”

Il Virologo Crisanti si è espresso in merito ai vaccini anti-covid per gli under 5. Egli ritiene sa inutile vaccinare tutti poiché in quella fascia di età non si corrono particolari rischi.

Il Virologo Crisanti non ritiene necessario vaccinare tutti gli under 5 poiché non sono esposti e dunque non corrono particolari rischi. “Penso che sarebbe uno spreco di soldi immunizzare contro Covid i bambini sotto i 5 anni, perché non corrono particolari pericoli” – esordisce Crisanti.

“Non ha senso – spiega il virologo – proporre una vaccinazione di massa, di popolazione, per questa fascia d’età”.

In questo momento una richiesta di autorizzazione per la fascia d’età 0-5 anni è stata presentata in Europa da Moderna per il suo vaccino. La valutazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco Ema è in corso.