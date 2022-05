Incentivi auto 2022 fino a 5mila euro al via: gli sconti per modello

Incentivi auto 2022 in vigore da oggi, per la gioia di molti: importi e sconti modello per modello? Di seguito i dettagli da conoscere prima di procedere.

Incentivi auto 2022 al via. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diviene da oggi operativa l’operazione “incentivi verdi” per le auto, dunque concreta la possibilità di procedere con la stipula dei contratti presso le concessionarie. Ad ogni modo la piattaforma su cui le aziende commerciali dovranno “prenotare” la pratica per il bonus verrà attivata il 25 maggio. Di seguito i dettagli.

Incentivi auto 2022: cosa sono?

L’importo degli sconti per auto e moto può variare: oscilla, di fatto, dai 2.000 euro per i veicoli con motori tradizionali a basso impatto, fino a 5.000 euro per le auto 100% elettriche con rottamazione di un mezzo inferiore alla classificazione Euro5.

La misura prevede 650 milioni di euro per l’anno in corso, e la stessa somma anche per il 2023 e per il 2024.

L’obiettivo del bonus è quello di rimettere in sesto il mercato, messo alle strette non solo dalla pandemia ma anche dalla guerra tra Russia ed Ucraina, che ha portato alla carenza di molte materie prime.

Incentivi auto 2022: per chi?

Gli incentivi verranno generalmente riservati ai cittadini, ma una piccola percentuale delle risorse è rivolta alle società di car-sharing per l’acquisto di macchine elettriche, ibridi, plug-in.

Per quanto concerne le piccole e medie imprese, invece, sono previsti dei contributi per l’acquisto di veicoli elettrici, ma solo nel caso in cui se ne rottami uno inferiore ad un Euro 4. In questo caso il bonus sarà:

di 4mila euro per i veicoli N1, con peso non superiore alle 1,5 tonnellate;

di 6mila per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e con un massimo di 3,5 tonnellate;

di 12mila per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino ad un massimo di 7 tonnellate.

Gli sconti modello per modello

Quanto si risparmierà con gli incentivi auto 2022? È possibile fare qualche esempio, precisando tuttavia che i listini potrebbero variare.