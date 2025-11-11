Black Friday 2025: Ogni anno, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, torna l’attesissimo Black Friday 2025, la stagione di sconti più seguita dell’anno. Non si tratta più di un solo giorno, ma di un vero e proprio mese di promozioni che parte con le offerte anticipate e si conclude con Cyber Monday e Travel Tuesday. Tra campagne lampo, “offerte esclusive” e promozioni riservate agli iscritti, orientarsi non è semplice: ecco una guida aggiornata con le date chiave e le migliori opportunità per categoria.

Il calendario del Black Friday 2025

Il Black Friday 2025 cade venerdì 28 novembre, ma le offerte cominciano molto prima. Già dai primi giorni del mese, i grandi marchi e i marketplace digitali lanciano campagne di sconti progressive.

Ecco le tappe principali:

1-7 novembre : MediaWorld “Black Friday Episodio 1” con sconti anticipati.

: MediaWorld “Black Friday Episodio 1” con sconti anticipati. 11 novembre : Singles’ Day su AliExpress e altre piattaforme globali.

: Singles’ Day su AliExpress e altre piattaforme globali. 24-30 novembre : Settimana clou del Black Friday in Italia.

: Settimana clou del Black Friday in Italia. Venerdì 28 novembre : Black Friday 2025: giornata centrale con i ribassi più consistenti.

: Black Friday 2025: giornata centrale con i ribassi più consistenti. Lunedì 1 dicembre : Cyber Monday, dedicato alla tecnologia e al digitale.

: Cyber Monday, dedicato alla tecnologia e al digitale. Martedì 2 dicembre: Travel Tuesday, con super offerte su voli e viaggi.

Molti brand estendono la durata degli sconti fino alla prima settimana di dicembre, trasformando il Black Friday in un vero mese dello shopping.

Le migliori offerte Black Friday 2025 per categoria

Elettronica e tecnologia

Il settore più atteso è quello tech, con Amazon, MediaWorld, Unieuro, Samsung, Dyson, Apple e Xiaomi pronti a lanciare offerte su smartphone, TV, tablet e piccoli elettrodomestici. Spesso le promozioni iniziano già nella seconda settimana di novembre, con bundle e gift card in omaggio.

Moda, sport e beauty

Il Black Friday moda 2025 coinvolge Adidas, Nike, OVS, Calzedonia, Decathlon, Sephora, Douglas e KIKO Milano. Chi è iscritto ai programmi fedeltà ottiene l’accesso anticipato alle offerte. Anche il settore beauty propone forti sconti su profumi, make-up e prodotti per la cura del corpo.

Casa e fai-da-te

IKEA e Leroy Merlin puntano su un “Green Friday”, con iniziative sostenibili e sconti su illuminazione, riscaldamento e utensili. Sempre più spazio anche per i prodotti ricondizionati o a basso impatto ambientale.

Viaggi e servizi digitali

Il Travel Tuesday 2025 (2 dicembre) chiuderà la stagione con offerte su voli, hotel e pacchetti vacanza. Italo, easyJet e Booking.com proporranno sconti limitati nel tempo.

Nel frattempo, anche TIM, Vodafone, Iliad, Sky e NOW preparano campagne dedicate a piani telefonici e streaming.

Black Friday 2025: Come evitare truffe e riconoscere i veri sconti

La normativa italiana, che recepisce la Direttiva Omnibus, obbliga i venditori a indicare il “prezzo precedente”, ossia il più basso praticato nei 30 giorni prima della promozione.

Questo permette ai consumatori di riconoscere gli sconti reali.

Per gli acquisti online, restano valide le regole d’oro: