ISEE Università 2025: L’anno accademico 2025-26 si avvicina e, con esso, il momento di versare le tasse universitarie. Tuttavia, grazie al modello ISEE Università 2025, migliaia di studenti potranno beneficiare di esenzioni totali o riduzioni parziali, in base alla fascia di reddito familiare.

Per usufruire delle agevolazioni, è indispensabile avere la certificazione ISEE aggiornata e correttamente compilata ai fini del “diritto allo studio universitario”.

Come funziona l’ISEE Università 2025 e chi ne ha diritto

Il modello ISEE Università è lo strumento che consente agli studenti di accedere alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio, come riduzioni o esenzioni dal pagamento delle tasse.

Secondo il decreto MIUR n. 1014 del 3 agosto 2021, il limite massimo per ottenere l’esenzione totale è fissato a 22.000 euro di ISEE. Oltre questa soglia, le agevolazioni si applicano in modo progressivo fino a un massimo di 30.000 euro, con sconti via via inferiori. Per poter accedere alle agevolazioni è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata al 2025, specificando nella richiesta la voce “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”.

Come richiedere l’ISEE Università 2025

L’ISEE può essere richiesto in due modi:

Tramite CAF, commercialista o patronato, che si occuperanno della compilazione e dell’invio della DSU all’INPS.

commercialista o patronato, che si occuperanno della compilazione e dell’invio della DSU all’INPS. Online, accedendo con SPID o CIE al portale INPS e compilando autonomamente la DSU.

Una volta inviata la documentazione, l’attesa media per ottenere la certificazione varia tra 7 e 15 giorni lavorativi. È importante ricordare che senza un ISEE valido e specifico per l’università, non sarà possibile accedere a nessuna riduzione e lo studente dovrà versare l’intero importo previsto.

Le fasce ISEE e gli sconti sulle tasse universitarie 2025-26

Ecco le fasce aggiornate per l’anno accademico 2025-26:

Fino a 22.000 euro: esenzione totale

esenzione totale Da 22.001 a 24.000 euro: si paga il 20%

si paga il 20% Da 24.001 a 26.000 euro: si paga il 50%

si paga il 50% Da 26.001 a 28.000 euro: si paga il 75%

si paga il 75% Da 28.001 a 30.000 euro: si paga il 90%

Inoltre, dal secondo anno in poi, le università tengono conto anche del merito accademico: sono richiesti almeno 10 CFU per iscriversi al secondo anno e 25 CFU per gli anni successivi.

Risparmiare sulle tasse universitarie: un diritto per chi ne ha i requisiti

Il modello ISEE Università 2025 rappresenta uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità di accesso allo studio, sostenendo le famiglie a reddito medio-basso e premiando gli studenti più meritevoli.

Presentare la DSU in tempo, verificare i dati e rispettare le scadenze universitarie può fare la differenza tra pagare l’intera tassa o risparmiare centinaia di euro ogni anno.