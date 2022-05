Tumore al seno: a Catania visite gratuite per il mese della prevenzione

A Catania visite gratuite per prevenire il tumore al seno: l'iniziativa del Comune di Catania per il mese di maggio. Tutte le informazioni sull'iniziativa.

Cento donne tra i 40 ed i 49 anni, che non sono state raggiunte dal sistema sanitario nazionale, sabato 14 maggio dalle ore 9 alle ore 13 avranno l’opportunità, in maniera totalmente gratuita, di prenotare una visita senologica e una mammografia in Piazza Stesicoro.

Gli esami verranno effettuati dal radiologo e senologo Antonella D’Angelo, attraverso il nuovo mammografo digitale. Quest’iniziativa rientra in una campagna per la prevenzione ai tumori al seno intitolata “Maggio in…forma”.

L’iniziativa sarà introdotta giovedì 12 maggio alle 16.30, nel Cortile Platamone, dall’incontro sulla diagnosi precoce dal titolo “Tumore al Seno: Allattamento, Istruzione e Prevenzione”. Le prime 100 donne che prenoteranno la mammografia riceveranno in omaggio anche il libro multilingue per bambini, tradotto in inglese e ucraino, intitolato “Emozioni sull’Isola di Amore”.